Începând cu 1 ianuarie 2026, firmele pot fi declarate inactive fiscal de către ANAF dacă nu depun situațiile financiare anuale în maximum 5 luni după termenul legal. Această regulă face parte din modificările Codului de procedură fiscală aduse prin legea privind eficientizarea resurselor publice, care a intrat în vigoare la începutul anului.

Scopul măsurii este să crească disciplina fiscală și transparența, dar și să reducă numărul firmelor care apar înregistrate, dar nu mai desfășoară activitate reală sau care sunt folosite pentru evaziune, fraude sau tranzacții fictive.

ANAF clarifică faptul că mandatul administratorilor nu influențează declararea firmei ca inactivă. Dacă mandatul este nelimitat, ANAF nu poate declara firma inactivă și nu trimite notificări. Evaluarea activității fiscale se face doar după criteriile Codului de procedură fiscală. Determinarea duratei mandatelor sau modificarea actelor firmei nu țin de ANAF, ci de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

O firmă poate fi declarată inactivă fiscal și în următoarele cazuri:

Nu respectă obligațiile de raportare pentru o perioadă prevăzută de lege;

Evită controalele fiscale, declarând sedii fictive sau greu de identificat;

Are mențiuni de inactivitate temporară în Registrul Comerțului;

Alte situații prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Chiar dacă o firmă este declarată inactivă fiscal, obligațiile fiscale rămân valabile. Aceasta înseamnă că firma trebuie în continuare să declare și să plătească impozitele, taxele și contribuțiile sociale și să respecte procedurile fiscale, cum ar fi controlul sau colectarea.

Dacă firma este plătitoare de TVA, codul de TVA se anulează de la data deciziei de inactivitate. Totuși, TVA colectată în perioada de inactivitate trebuie declarată și plătită, fără drept de deducere. Inactivitatea fiscală este înregistrată în cazierul fiscal al firmei și al reprezentanților săi legali.

Practic, singura regulă nouă adăugată de ANAF pentru declararea inactivității este nerespectarea termenului de depunere a situațiilor financiare. ANAF reamintește tuturor contribuabililor importanța respectării legii și sublinează angajamentul său de a combate evaziunea fiscală și de a asigura echitate fiscală pentru toți.

Pentru clarificări legate de activitatea ANAF sau de legislația fiscală, inspectorii ANAF răspund:

Telefonic la numărul 031.403.91.60, de luni până joi între 8:30 – 16:30 și vineri între 8:30 – 14:00.

În scris, prin Formularul Unic de Contact disponibil nonstop la: https://www.anaf.ro/asistpublic/.

Întrebările legate de situații care țin de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) pot fi trimise către punctele de contact disponibile la: https://www.onrc.ro/index.php/ro/onrc-contact.