Procesul de reorganizare inițiat la nivelul ANAF presupune analizarea eficienței fiecărei structuri teritoriale, iar direcțiile regionale și administrațiile județene au primit sarcina de a elabora scenarii clare de reducere a costurilor. Demersul a fost solicitat de președintele ANAF, Adrian Nica, care a cerut identificarea structurilor ineficiente și propuneri pentru eliminarea acestora.

În prezent, în fiecare județ sunt analizate variante care includ desființarea a unu până la trei servicii fiscale, potrivit informațiilor obținute din discuții cu șefi de administrații județene și alte persoane implicate în proces. La nivel național, aplicarea acestor scenarii ar putea conduce la eliminarea a câteva zeci de servicii fiscale din structura ANAF.

Criteriul principal avut în vedere este raportul dintre costurile de funcționare și sumele colectate. Sunt vizate în special serviciile fiscale mici, din orașe sau comune, considerate ineficiente din punct de vedere financiar, scriu cei de la Profit.ro. Conducerea ANAF dorește să aibă la dispoziție mai multe variante de restructurare pentru a putea reacționa rapid în funcție de limitele bugetare care vor fi stabilite prin bugetul pentru anul 2026.

Șefii structurilor regionale și județene au primit libertatea de a formula propriile propuneri de reducere a cheltuielilor, ceea ce indică o descentralizare a procesului de analiză. Nu este pentru prima dată când conducerea ANAF discută despre reorganizare, planuri similare fiind prezentate și la finalul anului trecut.

Potrivit informațiilor disponibile, restructurarea ANAF nu va presupune concedieri de personal. Angajații din serviciile fiscale care ar urma să fie desființate vor fi preluați de alte structuri care vor absorbi activitatea respectivă. Totuși, dispariția unor servicii fiscale locale va duce automat la eliminarea unor posturi de conducere, în special în cazul funcțiilor de șef de serviciu.

În paralel, se ia în calcul și o soluție alternativă pentru localitățile care ar rămâne fără unitate fiscală. Una dintre variantele discutate presupune ca un angajat ANAF să se deplaseze câteva ore pe săptămână în respectivele locații, la solicitarea primăriilor, pentru a asigura continuitatea serviciilor către contribuabili.

Pe hârtie, ANAF are în prezent 22.507 posturi aprobate, însă mai puțin de 20.000 sunt ocupate efectiv. Deficitul de personal este o problemă persistentă, în condițiile în care instituția pierde angajați constant, prin pensionări sau plecări către mediul privat.

Reprezentanții sindicatelor din ANAF nu anticipează reduceri de personal, în contextul în care lipsa de angajați este deja acută în anumite structuri. Salarizarea uniformă a contribuit la depopularea direcțiilor unde activitatea este mai complexă sau presupune riscuri mai mari, cum sunt Antifrauda sau Direcția de mari contribuabili.

Problemele de personal din cadrul ANAF sunt accentuate în structurile considerate esențiale pentru combaterea evaziunii și pentru colectarea veniturilor mari la buget. În ultimele luni, potrivit reprezentanților angajaților, s-au înregistrat numeroase plecări către sectorul privat, în special în orașele mari, unde diferențele salariale sunt mai atractive.

O măsură adoptată la începutul acestui an a vizat acordarea de competențe naționale pentru activitățile de control și inspecție fiscală. Această decizie a permis conducerii centrale a ANAF să redistribuie temporar personal din teritoriu către structurile cu deficit sau să aloce acțiuni de control în alte județe.

În acest context, liderii sindicali confirmă că reorganizarea este în plină desfășurare la nivel de analiză și simulare.