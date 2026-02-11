Tot mai mulți români aleg să obțină venituri exclusiv din drepturi de autor – fie că vorbim despre jurnaliști, artiști, freelanceri sau creatori de conținut digital. Deși acest tip de activitate oferă avantaje evidente din perspectiva flexibilității și a modului de impozitare, apar nelămuriri frecvente atunci când discuția ajunge la contribuțiile pentru pensie.

Când devine contribuția la asigurările sociale (CAS) obligatorie? La ce bază de calcul se raportează statul? Ce se întâmplă în anii în care veniturile fluctuează sau nu ating plafonul minim? Și, poate cel mai important, în ce condiții sunt recunoscute perioadele lucrate pe drepturi de autor ca stagiu de cotizare în sistemul public?

Aceste întrebări sunt cu atât mai relevante cu cât mulți contribuabili descoperă abia spre finalul carierei că lipsa CAS sau alegerea unei baze minime de calcul poate reduce semnificativ pensia. Avocatul Claudiu Filipoiu explică regulile-cheie pe care beneficiarii de venituri din drepturi de autor ar trebui să le cunoască din timp, pentru a evita surprizele neplăcute.

Pentru persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor (DDA), contribuția relevantă pentru pensie este CAS, aplicată în cotă de 25%, conform Codului Fiscal.

Plata CAS devine obligatorie doar dacă venitul net anual depășește plafonul de 12 salarii minime brute. Pentru veniturile aferente anului 2025, declarate în 2026, acest prag este de 48.600 lei, calculat pe baza salariului minim brut de 4.050 lei.

Dacă venitul rămâne sub plafon, contribuția nu este obligatorie, însă poate fi achitată opțional pentru acumularea stagiului de cotizare și îmbunătățirea punctajului de pensie.

Baza de calcul se stabilește la nivelul a 12 salarii minime brute (pentru venituri între 12 și 24 salarii) sau 24 salarii minime brute (pentru venituri peste acest nivel). CAS se determină prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei obligatorii sau alese.

În situația cumulului cu venituri salariale sau pensii, CAS nu se mai datorează pentru veniturile din drepturi de autor.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Pentru persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor (DDA), contribuțiile pentru pensie sunt reprezentate de contribuția la asigurările sociale (CAS), în cotă de 25%, conform Codului Fiscal. CAS nu este obligatorie dacă venitul net anual este sub plafonul de 12 salarii minime brute pe țară (48.600 lei pentru veniturile din 2025 declarate în 2026, bazat pe salariul minim brut de 4.050 lei de la 1 ianuarie 2025), dar se poate totuși plăti voluntar pentru a se acumula stagiu de cotizare și îmbunătăți punctajul de pensie. Dacă venitul net depășește plafonul de 12 salarii minime brute, CAS devine obligatorie. Baza de calcul este nivelul a 12 salarii minime brute dacă venitul este între 12 și 24 salarii, sau 24 salarii minime brute dacă depășește 24 de salarii. Persoana care obține venituri din drepturi de autor mai mici decât plafonul de 12 salarii are însă posibilitatea alegerii să contribuie voluntar, raportat la oricare bază de calcul. La fel, cel care obține venituri între 12 și 24 de salarii, poate opta să contribuie raportat la baza de 24 de salarii. În acest context, recomandăm contribuabililor să verifice dacă ar merita să se asigure raportat la baza de calcul superioară, mai ales în ultimii ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare, chiar dacă nu obțin venituri atât de mari. După cum se arată și în ghidurile ANAF (https://static.anaf.ro/static/10/Cluj/cj_prop_intelectuala_12feb2025.pdf), plafoanele efective pentru anul fiscal 2025 sunt în cuantum de 48.600 lei (12 salarii minime brute pe țară X 4050 lei), respectiv de 97.200 lei (24 salarii minime brute pe țară X 4050 lei). Pentru anul 2026, se vor raporta la noul venit minim brut pe țară, preconizat a fi modificat începând cu 1 iulie 2026 la 4325 lei. Prin urmare, CAS-ul de plată se va determina prin aplicarea cotei de 25% la baza de calcul aplicabilă sau aleasă. Dacă există cumul cu alte venituri din salarii sau pensii, CAS nu se datorează pentru veniturile din drepturi de autor, deoarece calitatea de salariat sau pensionar exonerează aceste venituri de CAS.

Veniturile obținute din drepturi de autor pot genera stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, însă doar în condițiile în care este achitată contribuția la asigurările sociale (CAS), în cotă de 25%.

În legislația pensiilor, stagiul contributiv reprezintă perioada pentru care s-au datorat și, după caz, s-au plătit contribuții. Specialiștii subliniază că nu este necesar ca venitul să fie realizat în fiecare lună, ci contează dacă pentru anul sau perioada respectivă CAS a fost datorată și achitată, conform regulilor fiscale, și dacă aceste informații apar în evidențele Casei Naționale de Pensii.

Pentru validarea perioadelor de cotizare pot fi solicitate documente precum adeverința ANAF privind veniturile și contribuțiile plătite, copii ale Declarației Unice și dovada plății CAS. În practică, pot fi cerute și contracte de cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală.

Avocații recomandă consultarea Casei de Pensii înainte de depunerea dosarului, întrucât cerințele administrative pot varia în timp.