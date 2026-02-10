Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a locuințelor, iar procentul locuințelor vacante este alarmant: între 20% și 30% din locuințele din UE rămân neocupate, în timp ce milioane de europeni plătesc mai mult de 40% din venit pentru chirie sau cumpărare.

Parlamentul European a identificat soluții pentru a reintegra aceste locuințe în piața activă, combinând stimulente financiare, renovări și protecție echilibrată pentru chiriași și proprietari.

În ultimii ani, prețul locuințelor a crescut cu 60%, iar chiriile cu aproape 30%, în timp ce numărul autorizațiilor de construcție scade constant. Această creștere a costurilor face ca accesul la locuințe să fie tot mai dificil pentru cetățenii UE, accentuând nevoia de soluții alternative pentru locuințele neocupate.

Potrivit eurodeputatei Irene Tinagli, președinta Comisiei PE pentru criza locuințelor, există multe motive pentru care o locuință poate fi vacantă: proprietăți moștenite, case de vacanță folosite ocazional sau locuințe abandonate în zone depopulate.

„O locuinţă vacantă poate fi o a doua locuinţă care se află într-un loc de vacanţă (…). Ea pare neocupată dar poate proprietarii o folosesc ocazional o dată pe an, sau poate fi o casă care nu a fost renovată dar a fost moştenită şi lăsată abandonată, sau ar putea fi într-o regiune care nu este foarte populată din cauza depopulării. Deci există multe motive pentru care acest lucru se poate întâmpla, nu avem o singură reţetă”, a declarat eurodeputata Irene Tignali.

Comisia specială HOUS recomandă mai multe măsuri pentru a crește numărul locuințelor disponibile:

Stimulente financiare pentru proprietari care renovă și închiriază locuințele vacante.

Echilibru între drepturile chiriașilor și proprietarilor, prevenind creșteri bruște ale chiriilor, dar încurajând în același timp oferirea locuințelor pe piață.

Investiții publice și private pentru menținerea locuințelor sociale și accesibile, în special pentru categoriile vulnerabile.

„Facem apel la un echilibru de garanţii între proprietari şi chiriaşi pentru a ne asigura că chiriaşii sunt bine protejaţi şi nu au parte de o creştere a chiriei de pe o zi pe alta, şi pe de alta parte că şi proprietarii sunt respectaţi şi se simt mai stimulaţi să-şi pună locuinţele pe piaţa închirierilor pentru că uneori le poate fi frică. Deci încercarea de a găsi un echilibru mai bun, o bună reglementare, stimulente pentru renovare şi plasarea pe piaţă sunt unele dintre lucrurile pe care le-am menţionat în raport. Bineînţeles, cele mai multe din aceste lucruri nu depind de noi, sunt idei pe care le-am văzut şi în statele membre şi pe care le-am avansat”, a pledat Tinagli.

Unul dintre principalele obstacole în gestionarea crizei locuințelor este lipsa de date precise privind locuințele vacante. Borja Jimenez Larraz, autorul raportului PE, menționează că în Spania există aproximativ patru milioane de locuințe neocupate, dar multe se află în zone rurale sau depopulate, ceea ce complică utilizarea lor.

„De exemplu, am constatat că multe ţări europene şi-au epuizat rezerva de locuinţe sociale dedicate celor mai vulnerabili, case închiriate la preţuri mai mici. De aceea susţin că avem nevoie să echilibrăm investiţiile publice şi private pentru a ne asigura că rezerva de locuinţe accesibile şi sociale este menţinută şi acestea sunt puse la dispoziţie. Motivele sunt diferite. Fostele ţări est-europene au trecut printr-o privatizare masivă în anii 1990, alte ţări au trecut prin vânzarea acestui stoc de locuinţe din cauza crizei datoriei sau a crizei financiare”, a explicat ea.

Raportul cere Comisiei Europene să colecteze date mai clare pentru a dezvolta politici eficiente.