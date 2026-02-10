Parlamentul European a adoptat marți un sprijin de principiu pentru euro digital, moneda electronică pe care Banca Centrală Europeană (BCE) plănuiește să o lanseze până la sfârșitul deceniului. Inițiativa vizează consolidarea suveranității monetare a Uniunii Europene, reducerea dependenței de furnizorii de plăți externi și modernizarea sistemului de plăți pentru consumatori și companii.

În cadrul sesiunii de la Strasbourg, legislativul european a aprobat două amendamente cheie în favoarea proiectului. Unul dintre acestea subliniază că introducerea euro digital va reduce fragmentarea metodelor de plată, va sprijini integritatea pieței unice și va oferi un sistem de plăți sigur și eficient în întreaga UE. Votul final a fost clar: 438 de deputați au votat pentru, iar 158 împotrivă.

„Introducerea unui euro digital (…) este esenţială pentru a consolida suveranitatea monetară a UE, a reduce fragmentarea metodelor de plată şi a sprijini integritatea şi rezilienţa pieţei unice”, susţine unul dintre aceste amendamente, adoptat cu o largă majoritate (438 de voturi pentru faţă de 158 contra).

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, utilizabilă la fel ca numerarul. Aceasta permite plăți în magazine, online sau între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

BCE a demarat studiile de fezabilitate încă din 2020 și pregătește lansarea unei faze pilot în 2027, cu emiterea oficială preconizată pentru 2029, condiționată de adoptarea unui cadru legislativ european.

Președintele BCE, Christine Lagarde, a subliniat că euro digital nu va înlocui numerarul și că banca nu va avea acces la datele personale ale utilizatorilor. Moneda electronică va oferi consumatorilor libertatea de a o folosi sau nu, reducând în același timp dependența UE de serviciile de plată străine, cum ar fi Visa și Mastercard. Totodată, euro digital vine să asigure confidențialitatea tranzacțiilor și să protejeze securitatea economică a pieței unice.

„Nu va avea acces la datele personale ale utilizatorilor, iar euro digital nu este destinat să înlocuiască numerarul”, a asigurat Lagarde.

Adoptarea euro digital reprezintă un pas strategic pentru modernizarea plăților digitale în Europa și pentru întărirea controlului UE asupra propriei monede. Cu un cadru legislativ adecvat, moneda electronică va deveni un instrument esențial în tranzacțiile zilnice ale cetățenilor și companiilor, sprijinind inovarea financiară și reziliența economică a Uniunii Europene.