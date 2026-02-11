Achiziția unei locuințe, fie ea nouă sau veche, implică mai mult decât simpla alegere a apartamentului sau casei potrivite. În 2026, regulile privind TVA și taxele asociate tranzacțiilor imobiliare au câteva particularități pe care cumpărătorii trebuie să le cunoască pentru a evita costuri neașteptate.

În general, vânzarea de case și apartamente vechi între persoane fizice nu presupune plata TVA. Aceasta înseamnă că prețul afișat de vânzător este cel pe care îl vei plăti, la care se adaugă doar costurile legale obișnuite: taxe de înscriere în cartea funciară, onorariul notarului și eventual comisionul agenției imobiliare.

Dacă ANAF consideră că vânzătorul desfășoară o activitate economică – de exemplu, dacă vinde mai multe locuințe în mod repetat – tranzacția poate fi considerată supusă TVA, chiar dacă locuința este veche.

Chiar dacă o locuință are mai mulți ani, TVA poate fi aplicat în aceste cazuri:

Vânzarea de către firme sau persoane juridice plătitoare de TVA: companiile care vând locuințe existente pot aplica TVA standard, de obicei 19%.

Activitate economică repetată: ANAF poate interpreta vânzările frecvente realizate de o persoană fizică ca activitate comercială, impunând TVA.

Pentru majoritatea cumpărătorilor individuali, aceste situații sunt rare, astfel că majoritatea tranzacțiilor de pe piața second-hand rămân fără TVA.

Regulile pentru locuințele noi sunt mai stricte și afectează prețurile și dinamica pieței:

Până la 31 iulie 2026, persoanele fizice pot beneficia de TVA redus de 9% pentru locuințe noi, dacă sunt respectate condiții privind: Suprafața locuinței (maxim 120 mp) Valoarea locuinței (≤ 600.000 lei) Livrarea locuinței până la 31 iulie 2026 Antecontract semnat până la 1 august 2025

După această dată, cota standard de TVA de 21% se va aplica majorității tranzacțiilor cu locuințe noi.

Această diferență nu afectează direct locuințele vechi, dar poate influența cererea și prețurile pe piața second-hand, pe măsură ce cumpărătorii compară costurile cu locuințele noi care încă beneficiază de TVA redus.