Comisia Europeană aprobă achiziția Xella de către Holcim pentru 1,85 miliarde de euro. Fabrica BCA din Adjud este moneda de schimb

Comisia Europeană a aprobat vineri preluarea producătorului german Xella de către Holcim, într-o tranzacție evaluată la 1,85 miliarde de euro. Decizia vizează piața materialelor de construcții din Uniunea Europeană și este condiționată de vânzarea fabricii de BCA pe care Holcim o deține la Adjud. Executivul european a concluzionat că această măsură elimină riscurile privind reducerea concurenței pe piața românească a blocurilor de beton celular autoclavizat.

Holcim a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru preluarea grupului Xella după ce s-a angajat să vândă integral fabrica de BCA din Adjud, activ considerat esențial pentru menținerea concurenței pe piața din România.

Executivul european a analizat impactul tranzacției asupra sectorului materialelor de construcții din Spațiul Economic European, unde atât Holcim, cât și Xella desfășoară operațiuni importante. Holcim activează în principal în domeniul cimentului, agregatelor, betonului și al materialelor de construcții, în timp ce Xella este unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de produse pentru zidărie și izolații.

În urma investigației, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că forma inițială a tranzacției ar fi redus semnificativ concurența pe piața românească a blocurilor de beton celular autoclavizat (BCA), un material utilizat pe scară largă în construcțiile rezidențiale și comerciale datorită proprietăților sale de eficiență energetică.

Analiza Bruxelles-ului a arătat că Holcim și Xella se numără printre principalii furnizori de BCA din România, având cote importante de piață și branduri puternic consolidate. În aceste condiții, autoritățile europene au considerat necesară eliminarea suprapunerii dintre activitățile celor două companii pe acest segment.

Angajamentul asumat de Holcim privind cesionarea fabricii din Adjud a fost considerat suficient pentru a răspunde tuturor preocupărilor identificate în timpul investigației.

Potrivit Comisiei Europene, vânzarea activului din România elimină complet suprapunerea dintre operațiunile Holcim și Xella în domeniul producției de blocuri de BCA.

După consultarea participanților la piață și derularea testului de piață, Executivul european a primit reacții favorabile față de soluția propusă de compania elvețiană. În consecință, Bruxelles-ul a concluzionat că tranzacția modificată nu mai generează probleme semnificative din perspectiva regulilor concurențiale.

Decizia rămâne însă condiționată de implementarea integrală a angajamentului. Un mandatar independent, desemnat sub supravegherea Comisiei Europene, va monitoriza procesul de cesionare și respectarea obligațiilor asumate.

În paralel, Comisia va analiza separat dacă viitorul cumpărător al fabricii de la Adjud îndeplinește condițiile necesare pentru a menține concurența efectivă pe piață.

Preluarea Xella face parte din strategia prin care Holcim își extinde prezența pe segmentele cu valoare adăugată ridicată din industria construcțiilor.

Tranzacția, anunțată în octombrie 2025 și evaluată la 1,85 miliarde de euro, este una dintre cele mai importante operațiuni realizate de grupul elvețian în ultimii ani. Prin această achiziție, compania urmărește să își consolideze poziția în domeniul materialelor pentru zidărie, al produselor izolante și al soluțiilor destinate eficienței energetice.

La momentul anunțării acordului, conducerea Holcim a subliniat că integrarea Xella va completa oferta grupului pe piața europeană a zidăriei, estimată la peste 12 miliarde de euro.

„Xella va completa oferta noastră pentru clienți pe piața extrem de atractivă a zidăriei, cu oportunități de vânzare încrucișată și de vânzare de sisteme”, afirma atunci Miljan Gutovic.

Cu sediul în Duisburg, Germania, Xella operează pe 21 de piețe europene și are peste 4.000 de angajați. Compania este cunoscută pentru mărcile Ytong, Silka, Hebel și Multipor și estimează pentru 2025 venituri de aproximativ un miliard de euro.

Holcim rămâne unul dintre cei mai importanți investitori din industria materialelor de construcții din România, chiar și după vânzarea fabricii de BCA din Adjud.

Grupul elvețian operează în prezent două fabrici de ciment, la Câmpulung și Aleșd, precum și o rețea extinsă de stații de betoane, cariere de agregate, terminale de ciment și facilități dedicate gestionării și pretratării deșeurilor.

De asemenea, Holcim controlează cinci fabrici de prefabricate prin intermediul Somaco Grup Prefabricate și deține o unitate de măcinare și producție a nisipului de calcar la Turda.

Fabrica de la Adjud este singurul activ pe care compania s-a angajat să îl cedeze pentru a obține aprobarea Comisiei Europene. Decizia confirmă faptul că autoritățile de concurență au identificat segmentul BCA drept zona în care combinarea operațiunilor Holcim și Xella ar fi putut afecta concurența pe piața românească.

Comunicatul Comisiei Europene: