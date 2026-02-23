Conform informațiilor publicate de BoardingPass, accesul la site-ul oficial și la aplicația mobilă va fi întrerupt în data de 26 februarie, între orele 00:00 și 09:00 (ora locală).

În acest interval, clienții nu vor putea utiliza serviciile online ale companiei pentru:

-efectuarea de rezervări noi

-modificarea zborurilor existente

-check-in online

-achiziționarea de servicii suplimentare

Măsura face parte dintr-un proces planificat de actualizare a infrastructurii IT.

Reprezentanții companiei subliniază că întreruperea vizează exclusiv platformele digitale, fără impact asupra operațiunilor de zbor. Toate cursele vor fi efectuate conform orarului stabilit.

Pasagerii care și-au realizat deja check-in-ul online și au salvat cartea de îmbarcare pe telefon sau în format tipărit nu vor fi afectați.

Ce trebuie să știe pasagerii care călătoresc pe 26 februarie

Pentru a evita eventuale inconveniente, Wizz Air recomandă:

– efectuarea check-in-ului online înainte de miezul nopții

– descărcarea și salvarea cărții de îmbarcare

– verificarea detaliilor zborului din timp

În situațiile în care check-in-ul online nu a fost finalizat, formalitățile vor putea fi îndeplinite gratuit la aeroport pe durata lucrărilor tehnice.

Actualizarea este descrisă ca o etapă necesară pentru îmbunătățirea experienței clienților. Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, a declarat:

„Ne angajăm să oferim o experiență eficientă și de încredere pentru clienții noștri. Această actualizare planificată va aduce mai multe îmbunătățiri sistemelor noastre și va sprijini dezvoltarea viitoare a platformelor digitale. Le mulțumim clienților pentru înțelegere pe durata implementării acestor lucrări esențiale, necesare pentru o experiență mai bună”.

În industria aviatică, platformele digitale gestionează un volum uriaș de operațiuni – de la rezervări și plăți până la check-in și emiterea documentelor de călătorie. Actualizările periodice sunt esențiale pentru:

-securitatea datelor pasagerilor

-stabilitatea sistemelor

-viteza procesării tranzacțiilor

-integrarea noilor funcționalități

Specialiștii în IT subliniază că lucrările de mentenanță planificate reduc riscul unor întreruperi

neprevăzute, mult mai problematice pentru pasageri.

Deși intervalul ales minimizează disconfortul, pot apărea dificultăți pentru pasagerii cu zboruri foarte devreme. În lipsa accesului la aplicație sau site, aceștia nu vor putea face modificări de ultim moment sau check-in online.

Din acest motiv, compania insistă asupra pregătirii din timp a documentelor de călătorie.