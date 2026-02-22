Pentru mulți pasageri, o cafea luată rapid înainte de zbor face parte din obișnuința călătoriei. Ne dorim energie pentru zbor și pentru drumul în sine, iar după controlul de securitate, în drum spre poartă, o băutură caldă pare gestul perfect care face așteptarea mai plăcută.

Totuși, acest obicei ar putea să dispară pentru tot mai mulți călători. Două companii aeriene mari, Ryanair și Jet2, au decis să nu mai permită urcarea în avion cu băuturi calde cumpărate din aeroport. Aceasta vizează pasagerii care obișnuiesc să aibă cu ei cafea sau mâncare fierbinte.

La Ryanair, regula este clar scrisă în condițiile de transport: nu ai voie să aduci în cabină băuturi calde sau alcool cumpărat de acasă. Jet2 a mers mai departe și a interzis chiar și mâncarea caldă la îmbarcare.

Motivul principal este siguranța. În timpul îmbarcării, culoarele sunt înghesuite, pasagerii stau aproape unii de alții și își pun bagajele în compartimentele de deasupra scaunelor. O simplă ciocnire poate provoca accidente, iar lichidele fierbinți pot cauza arsuri grave.

Decizia nu este valabilă peste tot. Reprezentanții SAS au spus că pentru ei această problemă nu este una mare și, deocamdată, nu plănuiesc să interzică băuturile calde la bord, scrie site-ul denoffentlige.dk.

Asta înseamnă că regulile diferă de la o companie la alta și pasagerii se pot trezi surprinși chiar la poarta de îmbarcare. Mulți descoperă în ultimul moment că trebuie să lase cafeaua cumpărată cu câteva minute înainte. La prima vedere pare o schimbare mică, dar pentru milioanele de oameni care zboară anual cu aceste companii, afectează un gest simplu și aproape automat de la aeroport.

Lichidele pe care le iei cu tine în bagajul de mână sunt supuse unor reguli stricte în aeroporturi. Există limite clare de volum și condiții precise de ambalare, iar dacă nu respecți aceste reguli, produsele pot fi confiscate. Este important să fii informat înainte de plecare pentru a evita problemele la control. Oricare ar fi lichidul – parfum, șampon sau pastă de dinți – volumul și modul în care este ambalat contează foarte mult.

Regulile sunt valabile în toate aeroporturile internaționale și au scopul de a proteja siguranța zborului. Fiecare recipient nu trebuie să depășească 100 ml, iar toate recipientele trebuie puse într-o pungă transparentă, resigilabilă, de maximum un litru. Această pungă trebuie scoasă separat la control, pentru a fi verificată singură, fără să amestece restul bagajului.

Măsurile se aplică pentru deodorante, loțiuni, băuturi, geluri sau paste. Nu contează dacă un recipient este pe jumătate gol – dacă are mai mult de 100 ml, nu poate fi luat în cabină. În plus, în bagajul de mână nu sunt permise obiectele periculoase sau ascuțite, cum ar fi cuțitele, foarfecele cu lame lungi, uneltele, acele sau lamele de ras reutilizabile.

Substanțele inflamabile, artificiile, brichetele mari și gazele sunt complet interzise. Nici replicile de arme sau echipamentele sportive precum bâte, crose de golf sau arcuri nu pot fi luate în cabină. Toate acestea trebuie puse în bagajul de cală sau lăsate acasă.