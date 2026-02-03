Autoritățile locale din Brașov au decis să pună ordine în transportul navetiștilor care fac legătura între oraș și zonele industriale din împrejurimi. În urma unei hotărâri adoptate în plenul Consiliului Local, operatorii privați vor fi supuși unor condiții mai stricte privind tipul vehiculelor utilizate și modul în care pot circula pe străzile municipiului.

Una dintre schimbările esențiale vizează criteriile de mediu. Începând cu anul 2026, accesul în oraș va fi permis doar vehiculelor care respectă cel puțin standardul de poluare Euro 5. Decizia nu a fost luată fără controverse, consilierii discutând inclusiv posibilitatea unei amânări cu un an a termenului de aplicare, propunere care, în final, nu a fost acceptată.

Reprezentanții transportatorilor au reamintit că Brașovul a mai avut, pe hârtie, reguli similare și în trecut. George Cornea, directorul Asociației de Transport Brașov, a explicat că lipsa aplicării unui regulament adoptat în 2019 a creat dezechilibre majore și a privat bugetul local de sume importante provenite din taxele legale.

„Timp de patru ani, un regulament care este în vigoare nu a fost aplicat şi a produs un mare prejudiciu. Vorbim de sume pe care le estimăm la un milion de lei (taxa ce trebuia plătită pentru oprirea în staţiile RATBV, n.r.). Nimeni nu a mai cerut bani acestor transportatori. De aproximativ patru ani, ei sunt lăsaţi să circule cum vor şi cu ce vehicule vor”, a declarat Cornea.

Potrivit acestuia, ani la rând, operatorii au folosit stațiile de transport public fără să achite tarifele prevăzute, în timp ce controlul a fost aproape inexistent. Situația a dus la o competiție incorectă și la aglomerarea stațiilor RATBV.

Primarul municipiului, George Scripcaru, a descris contextul actual ca fiind unul scăpat de sub control. El a arătat că, în lipsa unor reguli ferme aplicate constant, transportatorii au ajuns să staționeze nejustificat și să circule cu vehicule care nu respectă standardele impuse.

Edilul a subliniat totodată că o parte dintre operatori s-au pregătit din timp pentru schimbări, investind în flote mai moderne, în timp ce alții au ignorat complet obligațiile cunoscute de mai mulți ani.

„Am ajuns la situaţia actuală, în care fiecare transportator îşi pune un carton pe parbriz şi vedem că fiecare face cum vrea: staţionează câteva zeci de minute în staţii, circulă cu tot felul de vehicule. Ei ştiau ce au de făcut de mai bine de patru ani. Unii sunt de acord, pentru că au făcut demersuri pentru a-şi moderniza flota”, a declarat edilul.

Pe lângă condițiile tehnice, noul regulament introduce și un mecanism diferit de tarifare. Avizul de traseu va fi obținut pe baza unui abonament anual, calculat în funcție de mai mulți factori: nivelul de poluare al vehiculului, numărul de locuri și zonele urbane tranzitate.

În forma actuală a regulamentului, taxa maximă ajunge la 7.000 de lei pe an, sumă aplicabilă unui autobuz de 20+1 locuri, încadrat în norma Euro 5 și cu drept de circulație în întreg orașul.

Măsurile nu se opresc însă aici. Consiliul Local a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2028, vehiculele care nu ating standardul Euro 6 vor fi eliminate complet din sistemul de transport al navetiștilor, autoritățile invocând necesitatea reducerii poluării și a disciplinei în traficul urban.