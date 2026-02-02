Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a făcut public calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2026, un instrument de orientare destinat tuturor potențialilor beneficiari de fonduri europene.

Documentul se adresează autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale, mediului de afaceri, instituțiilor de educație și cercetare, precum și altor actori interesați de accesarea finanțărilor disponibile prin Politica de Coeziune 2021–2027.

Calendarul oferă o imagine de ansamblu asupra oportunităților de finanțare preconizate pentru anul viitor și cuprinde aproximativ 300 de apeluri de proiecte, cu o valoare totală estimată de peste 6,6 miliarde de euro.

Din această sumă, circa 5,14 miliarde de euro reprezintă contribuția fondurilor europene. Pentru fiecare apel sunt incluse informații orientative privind perioada estimată de lansare, tipologia apelului, domeniul de intervenție, aria geografică vizată și bugetele indicative.

Calendarul complet poate fi consultat chiar aici.

Publicarea acestui calendar are rolul de a consolida transparența și predictibilitatea în gestionarea fondurilor europene, oferind beneficiarilor un cadru clar pentru planificarea activităților.

Documentul permite o pregătire mai eficientă a proiectelor, dezvoltarea din timp a parteneriatelor și o mai bună alocare a resurselor necesare pentru accesarea finanțărilor, în contextul unui volum semnificativ de apeluri programate.

Conform informațiilor centralizate de MIPE, o pondere importantă a apelurilor de proiecte vizează domenii considerate strategice la nivel național și european.

Printre acestea se numără educația și ocuparea forței de muncă, sănătatea, cercetarea și inovarea, tranziția justă, incluziunea socială și dezvoltarea regională.

Majoritatea apelurilor sunt planificate pentru prima parte a anului 2026, aspect care oferă un orizont temporal clar pentru potențialii beneficiari interesați să își pregătească aplicațiile.

La nivelul programelor naționale, cel mai mare număr de apeluri este estimat în cadrul Programului Educație și Ocupare, cu 45 de apeluri și un buget total de aproximativ 1,26 miliarde de euro, din care circa 1,09 miliarde provin din fonduri europene.

Programul Sănătate este prevăzut cu 22 de apeluri și un buget estimat de aproximativ 1,25 miliarde de euro, în timp ce Programul Tranziție Justă include 56 de apeluri, cu o alocare totală de aproape 0,96 miliarde de euro.

Alte programe naționale, precum Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Dezvoltare Durabilă, Incluziune și Demnitate Socială sau Asistență Tehnică, completează tabloul finanțărilor disponibile.

În ceea ce privește programele regionale, cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru Programul Regional București–Ilfov, cu 18 apeluri și un buget estimat de aproximativ 0,54 miliarde de euro, urmat de Programul Regional Sud-Est, cu 29 de apeluri și circa 0,37 miliarde de euro.

În total, calendarul indică 292 de apeluri de proiecte, cu un buget cumulat estimat la aproximativ 6,61 miliarde de euro.

MIPE subliniază că informațiile din calendar au caracter orientativ, fiind condiționate de evoluția etapelor procedurale și administrative, iar documentul va fi actualizat periodic pentru a reflecta stadiul implementării programelor.