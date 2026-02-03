Daniel Băluță a afirmat, luni seara, că premierul Ilie Bolojan promovează o guvernare axată aproape exclusiv pe reduceri de cheltuieli. Potrivit primarului Sectorului 4, această abordare ignoră nevoia de reconstrucție economică și de protecție a categoriilor vulnerabile.

Edilul a declarat că PSD nu poate susține o guvernare construită doar pe tăieri, avertizând că statul riscă să ajungă să fie perceput ca un instrument de constrângere. El a făcut o paralelă cu personajul Jupuitu din romanul „Moromeții”, perceptorul de care oamenii se fereau atunci când venea să încaseze impozitele.

„Dacă ne uităm la măsurile propuse, nu putem aplauda un om care pare să știe un singur lucru: să taie. Dacă îmi puteți indica o altă măsură de construcție pe care a realizat-o, vă felicit. În rest, aceasta este singura direcție pe care o urmează: reduceri, nimic mai mult. Măsurile de reconstrucție și protecția oamenilor vulnerabili nu se regăsesc printre preocupările sale”, a declarat Daniel Băluță la Digi24.

Primarul Sectorului 4 a detaliat pachetul de relansare economică susținut de PSD. Potrivit acestuia, măsurile propuse nu implică un efort bugetar imediat și sunt axate pe stimularea investițiilor.

Daniel Băluță a explicat că pachetul vizează investiții de peste 20 de milioane de euro, cu un prag redus la 5 milioane de euro pentru zonele defavorizate. Instrumentul propus este creditul fiscal, care ar putea încuraja investițiile și dezvoltarea mediului de afaceri.

„Este un pachet care nu presupune niciun efort bugetar în momentul acesta. Are legătură cu investițiile mai mari de 20 de milioane de euro, respectiv pentru orice zonă din România, cu excepția celor defavorizate, unde pragul este de 5 milioane, și înseamnă credit fiscal”, a explicat Băluță pentru sursa citată.

El a spus că nu înțelege de ce premierul nu susține includerea acestor măsuri în pachetul fiscal și a ridicat întrebări legate de refuzul de a stimula IMM-urile și de a oferi garanții de stat pentru creditele acestora.

„Nu pot să înțeleg de ce premierul României nu este de acord să introducă în pachetul fiscal acest lucru. Sau, dacă pot să mă exprim retoric, oare de ce nu vrea? Oare de ce nu vrea să stimuleze IMM-urile și să avem garanții de stat pentru creditele pe care le fac acestea?”

Daniel Băluță a precizat că PSD a pus o condiție clară pentru susținerea pachetului fiscal. Potrivit acestuia, măsurile de austeritate trebuie să fie însoțite de măsuri de relansare economică.

Primarul Sectorului 4 a spus că cele două componente trebuie să vină împreună și că asumarea răspunderii nu poate fi făcută doar pentru tăieri, fără a include și instrumente de sprijin pentru economie.

„Condiția pe care PSD a pus-o a fost ca în acest pachet să fie incluse și măsurile de relansare economică. Simplu, nu e nimic complicat. Ele vin împreună și atunci vă asumați răspunderea”, a mai spus edilul.

Edilul a criticat și idei vehiculate în spațiul public, precum monitorizarea cetățenilor sau introducerea unor taxe considerate excesive. El a spus că astfel de inițiative riscă să creeze o percepție negativă asupra statului.

Daniel Băluță a comparat această abordare cu scenele din romanul „Moromeții” de Marin Preda, în care oamenii se ascundeau de perceptor. În opinia sa, o guvernare care tratează cetățenii ca suspecți și nu ca parteneri nu poate avea rezultate pe termen lung.

„În protocol nu scrie nici că trebuie să semnezi MERCOSUR fără să-ți consulți partenerii de guvernare, nici să urmărești cetățenii cu dronele sau să pui impozite pe solarii, pentru că la un moment dat începi să semeni cu un personaj din Moromeții. Dacă plecăm de la ideea că statul își urmărește cetățenii și nu dezvoltă un parteneriat cu cetățenii, nu o să ajungem nicăieri. Pentru domnul Bolojan, toți românii sunt suspecți de serviciu”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Edilul a concluzionat că diferențele dintre PSD și premierul Ilie Bolojan sunt unele de filozofie politică. El a spus că guvernarea trebuie făcută pentru oameni și că statul nu ar trebui să fie perceput ca un instrument de constrângere.