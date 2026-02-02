Daniel Băluță a afirmat că primăriile nu pot funcționa în 2026 cu aceleași bugete ca în 2025, în condițiile creșterii generale a prețurilor. El a explicat că ajustarea bugetelor este necesară pentru a acoperi cheltuielile reale ale administrațiilor locale și scumpirile apărute în ultimii ani.

Primarul Sectorului 4 a arătat că nu este de acord cu ideea menținerii sumelor nominale la același nivel. Potrivit acestuia, inflația din România a fost de aproximativ 10%, energia electrică s-a liberalizat, salariile au crescut, iar majorarea TVA a pus presiune suplimentară pe bugetele publice.

Băluță a respins ideea redistribuirii taxelor locale către alte localități. El a explicat că taxele și impozitele locale sunt colectate pentru dezvoltarea comunității care le plătește și nu ar trebui direcționate în altă parte.

Primarul a arătat că, dacă un cetățean plătește taxe într-un oraș aflat într-un stadiu mai redus de dezvoltare, scopul acelor bani este creșterea respectivei localități. Din acest motiv, a subliniat că noțiunea de taxe locale implică utilizarea lor în beneficiul comunității respective.

„Nu sunt în totul de acord cu această filozofie, dintr-un motiv simplu: dacă dumneavoastră stați în Ploiești și plătiți taxe și impozite locale în municipiul Ploiești, pentru ca orașul dumneavoastră, care nu este la cel mai ridicat nivel de dezvoltare, să crească, nu este corect ca banii pe care dumneavoastră îi plătiți să se ducă în altă parte. De aceea se numesc taxe și impozite locale și nu se numesc altfel”, a spus Daniel Băluță la Digi24.

Întrebat direct dacă administrațiile locale pot funcționa în 2026 cu aceleași bugete ca în 2025, Daniel Băluță a răspuns că acest lucru este imposibil. El a explicat că, dacă sumele rămân aceleași în termeni nominali, puterea lor reală scade semnificativ din cauza inflației și a creșterii costurilor.

Primarul Sectorului 4 a subliniat că soluția minimă ar fi actualizarea bugetelor locale cel puțin cu rata inflației. În opinia sa, aceasta este o condiție necesară pentru ca primăriile să își poată desfășura activitatea în mod normal și să acopere cheltuielile curente.

„Este imposibil lucrul ăsta. Dacă vorbim despre aceeași sumă, în valoare nominală, rezultată din suma taxelor și impozitelor locale plus suma cotelor, dacă aceasta este la fel, avem următoarea problemă: inflația în România, care, ca pentru noi toți, a fost de 10%. Energia electrică, ca pentru toți românii, s-a liberalizat, au crescut salariile, TVA a crescut, astfel încât aceeași problemă pe care o punem la nivelul unei primării trebuie să pornească de la nivelul unei familii obișnuite, pentru care nu suntem de acord să creștem prețul la bilet, pentru că nu mai au de unde să plătească oamenii”, a explicat Daniel Băluță.

Daniel Băluță a comentat și declarația președintelui Nicușor Dan, care a spus că nu va vota un buget național ce nu ține cont de referendumul din București. Primarul a afirmat că este pe deplin de acord cu această poziție.