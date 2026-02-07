România își asumă o responsabilitate strategică majoră în contextul energetic european, în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar autoritățile de la București vizează creșterea producției pentru reducerea prețurilor interne și consolidarea securității regionale.

Mesajul a fost transmis de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, cu prilejul unui eveniment organizat la Washington, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

Șefa diplomației române a participat la dezbaterea publică intitulată „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity – A Romanian View”, găzduită de think-tank-ul american Hudson Institute.

Discuția a avut loc în marja participării ministrului român la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, eveniment organizat de secretarul de stat american Marco Rubio și vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance.

În deschiderea evenimentului, vicepreședintele executiv al Hudson Institute, Joel Scanlon, a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre, amintind că România atrage constant atenția asupra acestui spațiu.

El a evidențiat totodată continuarea lucrărilor de extindere a bazei aeriene Mihail Kogălniceanu, proiect care va transforma această facilitate în cea mai mare bază aeriană NATO din Europa.

„Prietenii noştri români ne reamintesc constant şi pe bună dreptate de importanţa regiunii Mării Negre. Lucrările continuă pentru transformarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare astfel de instalaţie din NATO”, a afirmat Scanlon.

În intervenția sa, ministrul Afacerilor Externe a explicat că succesul economic al României, reflectat într-o creștere de zece ori a economiei într-o singură generație, se suprapune în prezent cu nevoia de reziliență a întregului bloc transatlantic.

Oficialul român a arătat că relația bilaterală cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută odată cu primii investitori americani din sectorul energetic românesc.

Potrivit ministrului Oana Țoiu, România este pregătită să ducă acest parteneriat la un nivel superior, prin extinderea cooperării în domenii de înaltă tehnologie și în sectorul mineralelor critice, considerate esențiale pentru viitorul ambelor economii.

În acest context, creșterea producției de gaze naturale este văzută ca o misiune strategică, menită să reducă presiunea asupra prețurilor interne, să ofere protecție regională împotriva folosirii energiei ca instrument de șantaj politic și să asigure o alternativă sigură la resursele energetice rusești.

„Relaţia noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiţi să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie şi minerale critice, esenţiale pentru viitorul ambelor naţiuni. În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România îşi asumă o responsabilitate strategică. Misiunea noastră este să ne creştem producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic şi pentru a asigura o alternativă viabilă şi sigură la resursele ruseşti”, a declarat Oana Țoiu.

Discuția de la Hudson Institute a fost moderată de Peter Rough, Senior Fellow și director al Centrului pentru Europa și Eurasia, expert cunoscut la Washington pentru analizele sale în domeniul securității transatlantice.

Hudson Institute este un think-tank american specializat în formularea de analize și soluții care influențează politicile externe și de securitate ale Statelor Unite.