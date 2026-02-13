Afaceristul român Dragoș Sprînceană a dezvăluit recent că a fost contactat de mai mulți politicieni din România care doreau să-l ajute să organizeze întâlniri cu președintele american Donald Trump, însă a refuzat să intermedieze aceste solicitări. Singura persoană pentru care a încercat să faciliteze o întrevedere a fost Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din România, arată româniatv.net.
Călin Georgescu, singurul invitat la Mar-a-Lago
Dragoș Sprînceană a explicat că l-a invitat pe Călin Georgescu în Statele Unite, dar acesta a refuzat din cauza problemelor legate de viză.
Această mărturie confirmă că, deși mai mulți politicieni au încercat să obțină o întâlnire cu Donald Trump prin Dragoș Sprînceană, doar Călin Georgescu a fost considerat eligibil, dar nu a putut participa.
„Domnul Călin Georgescu este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat. Am fost pus în legătură cu el în 2024, i-am spus că am înțeles că are șanse mari să câștige și că vrem să vină la Mar-a-Lago. Din diverse motive a refuzat, dar eu am verificat la State Department și am înțeles că nu avea viză”, a explicat Dragoș Sprînceană în direct, la România TV.
Refuzul de a se alătura partidului AUR
În paralel, Dragoș Sprînceană a dezvăluit că a primit mai multe invitații de a se alătura partidului AUR România, condus de George Simion și Anca Alexandrescu, însă a refuzat. Motivația sa: nu vrea să se asocieze cu persoane din politica românească.
„Am fost invitat de mai multe ori să intru în AUR. Nu mesajul e problema, ci oamenii. Nu pot să fac parte dintr-un partid din România. Îi doresc doamnei Anca Alexandrescu să vină la Mar-a-Lago, să mă distrugă personal. Nici ea, nici Simion nu se vor întâlni niciodată cu Trump”, a spus afaceristul Dragoș Sprânceană în emisiunea „Punctul culminant”.
George Simion respinge acuzațiile legate de Trump și Visa Waiver
În replică, George Simion a negat că ar fi plătit pentru o întâlnire cu Donald Trump și a afirmat că România nu a fost scoasă din programul Visa Waiver. Simion a subliniat că atacurile la adresa partidului sunt încercări de a obosi membrii și susținătorii, dar că sprijinul publicului rămâne solid.
„Le fuge pământul de sub picioare. Pentru că în momentul în care vom ajunge la putere, tot adevărul din ultimii 10-20 de ani va fi cunoscut fiecărui român. Asta vă promit eu. N-am fost în discuții în stare de ebrietate și nu am scos România din programul Visa Waiver. Vă dați seama, nici nu e nevoie să vă spun. Ei fac toate aceste lucruri ca să ne obosească. Am o veste proastă pentru voi la început de săptămână, băieții. Noi nu obosim, noi nu cedăm și mergem înainte. Și în spatele nostru sunt milioane de români care s-au trezit în conștiință și care înțeleg că ceea ce v-a deranjat a fost raportul necruțător din Congresul Statelor Unite, care a spus negru pe alb că puterea din România nu este legitimă”, a transmis Simion.
