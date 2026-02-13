Afaceristul român Dragoș Sprînceană a dezvăluit recent că a fost contactat de mai mulți politicieni din România care doreau să-l ajute să organizeze întâlniri cu președintele american Donald Trump, însă a refuzat să intermedieze aceste solicitări. Singura persoană pentru care a încercat să faciliteze o întrevedere a fost Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din România, arată româniatv.net.

Dragoș Sprînceană a explicat că l-a invitat pe Călin Georgescu în Statele Unite, dar acesta a refuzat din cauza problemelor legate de viză.

Această mărturie confirmă că, deși mai mulți politicieni au încercat să obțină o întâlnire cu Donald Trump prin Dragoș Sprînceană, doar Călin Georgescu a fost considerat eligibil, dar nu a putut participa.

„Domnul Călin Georgescu este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat. Am fost pus în legătură cu el în 2024, i-am spus că am înțeles că are șanse mari să câștige și că vrem să vină la Mar-a-Lago. Din diverse motive a refuzat, dar eu am verificat la State Department și am înțeles că nu avea viză”, a explicat Dragoș Sprînceană în direct, la România TV.

În paralel, Dragoș Sprînceană a dezvăluit că a primit mai multe invitații de a se alătura partidului AUR România, condus de George Simion și Anca Alexandrescu, însă a refuzat. Motivația sa: nu vrea să se asocieze cu persoane din politica românească.

„Am fost invitat de mai multe ori să intru în AUR. Nu mesajul e problema, ci oamenii. Nu pot să fac parte dintr-un partid din România. Îi doresc doamnei Anca Alexandrescu să vină la Mar-a-Lago, să mă distrugă personal. Nici ea, nici Simion nu se vor întâlni niciodată cu Trump”, a spus afaceristul Dragoș Sprânceană în emisiunea „Punctul culminant”.

În replică, George Simion a negat că ar fi plătit pentru o întâlnire cu Donald Trump și a afirmat că România nu a fost scoasă din programul Visa Waiver. Simion a subliniat că atacurile la adresa partidului sunt încercări de a obosi membrii și susținătorii, dar că sprijinul publicului rămâne solid.