Vreme severă în România. România intră într-o perioadă de vreme severă, după ce meteorologii au anunțat un nou episod de instabilitate atmosferică accentuată, însoțit de ploi torențiale, vijelii și grindină. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare nowcasting Cod galben pentru mai multe localități din județul Hunedoara, în timp ce prognoza actualizată indică o răcire semnificativă a vremii la nivel național în următoarele zile.

Avertizarea meteorologilor este valabilă până la ora 13:30 și vizează mai multe localități din județul Hunedoara, printre care Brad, Baia de Criș, Crișcior, Zam, Gurasada și Vața de Jos.

Potrivit ANM, în aceste zone sunt așteptate:

averse torențiale;

cantități de apă de 15–25 l/mp;

descărcări electrice frecvente;

intensificări ale vântului cu rafale de 50–55 km/h;

grindină de mici dimensiuni, sub 2 centimetri.

Meteorologii precizează că avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteo periculoase cu evoluție rapidă și au o valabilitate de cel mult șase ore.

Conform prognozei actualizate de specialiștii ANM, vremea se va schimba radical începând de luni. Un front de aer rece va determina scăderea temperaturilor în aproape toate regiunile țării și va accentua instabilitatea atmosferică.

Zonele cele mai expuse fenomenelor severe sunt:

Banat;

Crișana;

Maramureș;

Transilvania;

Oltenia;

Muntenia.

În aceste regiuni sunt prognozate ploi cu caracter torențial, vijelii de scurtă durată și posibile căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de precipitații pot depăși 25–30 l/mp într-un interval scurt de timp.

„Treptat, cam toată țara va avea parte, atât de manifestări de instabilitate atmosferică, dar mai ales de scădere a valorilor de temperatură. Deocamdată, pe parcursul zilei de duminică, în orele următoare, tot în partea de sud-est a țării vor mai fi ploi, dar slabe cantitativ. Însă în cursul nopții vor fi manifestări de ușoară instabilitate în vestul, sud-vestul teritoriului. Ne așteptăm la averse, posibil însoțite și de descărcări electrice, însă deocamdată, acestea nu vor crea probleme”, a precizat meteorologul ANM, Oana Păduraru.

După valorile ridicate înregistrate la final de săptămână, meteorologii avertizează că România va traversa un proces rapid de răcire. Dacă duminică temperaturile maxime ating încă 28 de grade Celsius în anumite regiuni, până miercuri valorile vor coborî considerabil.

ANM estimează maxime cuprinse între 10 și 20 de grade Celsius, sub media climatologică specifică acestei perioade din luna mai.

Și nopțile vor deveni mai reci. În depresiunile intramontane, temperaturile minime se pot apropia de pragul înghețului, existând risc de apariție a brumei, un fenomen periculos pentru agricultură și culturile sensibile.

Răcirea accentuată se va resimți inclusiv în zonele montane. La altitudini mari sunt așteptate precipitații mixte, iar pe creste pot apărea episoade de lapoviță și ninsoare.

Meteorologii estimează că vremea va începe să se stabilizeze și să se încălzească treptat abia spre sfârșitul săptămânii viitoare.

„Dacă, deocamdată, astăzi vom avea maxime până la 28 de grade, în cursul zilei de mâine, maximele termice vor fi între 17-26 de grade, treptat pe măsură ce ne apropiem de zilele de marți, dar mai ales miercuri, răcirea vremii va cuprinde toate zonele țării și vorbim chiar de temperaturi sub cele specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele se vor încadra între 10-20 de grade”.

Specialiștii recomandă populației să urmărească actualizările oficiale ale ANM și avertizările nowcasting, mai ales în contextul fenomenelor meteo cu evoluție rapidă.

În timpul furtunilor, este indicat:

să fie evitate deplasările în zone deschise;

să nu se parcheze autoturisme sub copaci sau stâlpi de electricitate;

să fie securizate obiectele care pot fi luate de vânt;

să fie limitate deplasările în intervalele cu descărcări electrice intense.

Episodul de vreme rece și instabilă anunțat de meteorologi marchează una dintre cele mai accentuate schimbări de temperatură din această primăvară.