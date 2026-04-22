Inițiativa este dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și compania Phoenix Media. Sistemul este deja funcțional în București și în alte 17 orașe din țară, unde aproximativ 170 de panouri digitale pot afișa în timp real informații precum copii dispăruți, persoane urmărite sau evadate, restricții de trafic ori fenomene meteo extreme. Mesajele pot ajunge la cetățeni în mai puțin de un minut și sunt vizibile direct în spațiul public, inclusiv în intersecții, la semafoare sau în zone intens circulate.

Reprezentanții MAI explică faptul că platforma este împărțită în două componente: una dedicată situațiilor de ordine publică, precum disparițiile de persoane sau incidentele majore, și alta destinată situațiilor de urgență. Ambele sunt gestionate de structuri ale Ministerului de Interne și ale IGSU, care pot introduce rapid informațiile în sistem.

„Acest sistem funcționează deja pe ecranele pe care compania cu care colaborăm le are deja, nu e în toată țara, în București și alte 17 orașe. La momentul acesta sunt aproximativ 170 de panouri. Partenerii au pus la dispoziție două aplicații, două platforme: una gestionată pentru situații care țin de ordinea publică, cum sunt cazurile de dispariții de persoane, urmăriți, evadați, incidente majore, restricții de trafic cu impact semnificativ și cealaltă destinată situațiilor de urgență. Ambele platforme sunt gestionate de Ministerul de Interne, respectiv de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, deci tot de structurile ministerului”, a declarat Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, pentru Fanatik.

Un element esențial al proiectului este viteza de reacție, mai ales în cazurile de dispariție a minorilor. După obținerea acordului pentru mediatizare, fotografia și datele esențiale pot fi încărcate în sistem și afișate pe panouri în doar câteva secunde, ceea ce crește șansele ca persoana să fie observată în spațiul public.

„Când avem copii dispăruți, când se dă ok pentru mediatizare, adică poate fi transmisă public fotografia copilului și părinții sunt de acord noi putem posta imediat pe platformă și în câteva secunde de la momentul în care noi am trecut toate informațiile necesare, apar pe toate ecranele deținute de cei de la Phoenix Media”, a mai spus Dajbog.

Ministerul Afacerilor Interne nu a suportat costuri pentru implementarea sistemului, acesta fiind realizat printr-un parteneriat public-privat. Autoritățile au stabilit necesitățile operaționale, iar partea tehnică a fost asigurată de partenerul privat.

„Avem tot interesul să ajungem la un număr cât mai mare de cetățeni. Noi ne-am exprimat nevoile, am spus ce ne dorim, dar de toată partea tehnică nu ne-am ocupat noi. Nu au generat costuri din partea MAI. Este un proiect care s-a realizat gratuit”, a mai spus reprezentanta MAI.

Sistemul are însă limitări legate de spațiul de afișare. Mesajele trebuie să fie scurte și clare, deoarece panourile sunt vizibile inclusiv din trafic, iar cetățenii le pot citi în timp ce așteaptă la semafor. Din acest motiv, informațiile sunt sintetizate, cu accent pe fotografie și detalii esențiale. În cazul disparițiilor, autoritățile includ semnalmente importante, precum semne distinctive sau alte indicii care pot ajuta la identificare.

„Când avem ok-ul cu privire la faptul că acea dispariție poate fi făcută public, totul durează câteva minute cât este nevoie să încărcăm o fotografie, să scriem un text scurt. Fiind un panou stradal, nu poți să scrii foarte mult, nu poți să scrii ca la un mesaj de tip RO-Alert. Unele din aceste panouri sunt amplasate în intersecții și atunci omul citește mesajul în timp ce stă la semafor, așa că trebuie să ai un număr limitat de cuvinte ca să îi dai ocazia să înțeleagă ce citește, să poată urmări fotografia. Lucrurile se întâmplă foarte repede”, a mai explicat purtătoarea de cuvânt a ministerului.

Durata afișării mesajelor este flexibilă și depinde de situație. Alerta rămâne activă atât timp cât este necesar, fiind ștearsă automat atunci când persoana este găsită sau când încetează motivul transmiterii, cum ar fi ridicarea restricțiilor de trafic.

„În principiu, aceste alerte rămân cât e nevoie. Când persoana dispărută e găsită, mesajul e scos automat de pe ecrane. Poți să selectezi, când pui cartonul respectiv, durata de afișare. Acest aspect devine foarte util când ai restricții de circulație rutieră, de exemplu. Dacă eu pun o informație referitoare la o restricție rutieră, evident că selectez ca în momentul în care restricțiile s-au ridicat mesajul să nu mai apară pe ecrane”, a mai spus Dajbog.

Oficialii MAI subliniază că nu există limitări privind numărul alertelor care pot fi transmise simultan, ceea ce permite informarea continuă a populației în situații complexe, cum ar fi suprapunerea unor dispariții cu fenomene meteo sau alte evenimente de risc.

„Nu există niciun fel de restricție cu privire la numărul de alerte pe care le putem încărca. Gândiți-vă că putem avea o dispariție, apoi o alertă meteorologică și trebuie să transmitem informații esențiale, nu avem nicio restricție din acest punct de vedere”, a adăugat reprezentanta MAI.

Deși sistemul se află încă la început, autoritățile mizează pe creșterea șanselor de identificare a persoanelor dispărute prin expunerea directă în spațiul public. Ideea de bază este ca informația să ajungă rapid acolo unde oamenii se află în mod real, nu doar pe telefon.

„Sistemul e foarte util datorită faptului că îți permite să transmiți informația rapid acolo unde sunt oamenii, mai ales dacă persoana dispărută ar fi pe stradă. Nu putem face o apreciere cu privire la impact căci a trecut prea puțin timp de când acest sistem este în funcțiune”, a subliniat aceasta.

Noua abordare nu înlocuiește RO-Alertul clasic, ci îl completează. Dacă mesajele pe telefon ajung direct la utilizatori, panourile digitale aduc alertele în vizibilitatea zilnică a oamenilor din oraș, în încercarea de a crește eficiența intervențiilor și de a reduce timpul de reacție în situații critice.

„Ne așteptăm să avem o rată mai bună a găsirii persoanelor dispărute odată cu afișarea acestor alerte pe panourile digitale. E o șansă în plus ca oamenii să ia cunoștință despre dispariție. Dacă avem norocul ca persoana respectivă care a văzut cartonul să fi întâlnit copilul respectiv să poată reacționa imediat, apelând autoritățile.