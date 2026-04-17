Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a inițiat procedura de achiziție publică pentru servicii de supervizare aferente proiectului strategic de instalare a panourilor fotovoltaice și de racordare a acestora la uzina electrică a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București (AIHCB).

Proiectul face parte dintr-un program amplu de modernizare energetică, finanțat prin Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de peste 213 milioane lei, și are ca obiectiv creșterea eficienței energetice și reducerea dependenței de sursele convenționale de energie.

Contractul scos la licitație vizează servicii de supervizare pentru toate etapele proiectului, respectiv:

faza de proiectare

faza de execuție

perioada de garanție

Durata totală a contractului de supervizare este de 60 de luni, dintre care 18 luni sunt alocate direct proiectării și execuției lucrărilor, în corelare cu implementarea efectivă a investiției.

Valoarea estimată a contractului este de 1.210.000 lei.

CNAB a stabilit o procedură de achiziție simplificată, cu criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate–preț”. Această abordare urmărește selectarea unui operator care să asigure atât competență tehnică ridicată, cât și eficiență economică în derularea serviciilor de supervizare.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 4 mai.

”Construirea acestui parc fotovoltaic reprezintă un pas esenţial în procesul de modernizare a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Investiţiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creşterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare şi control, reducând, totodată, impactul asupra mediului”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Proiectul privind instalarea de panouri fotovoltaice la Aeroportul Internațional Henri Coandă este conceput pentru a susține tranziția către surse de energie regenerabilă și pentru a îmbunătăți performanța energetică a infrastructurii aeroportuare.

Potrivit CNAB, implementarea acestui parc fotovoltaic va contribui la:

creșterea autonomiei energetice a aeroportului

reducerea costurilor operaționale pe termen lung

integrarea într-un sistem modern de monitorizare și control energetic

diminuarea impactului asupra mediului

Prin această investiție, AIHCB își consolidează poziția în direcția infrastructurilor aeroportuare sustenabile, aliniate la standardele europene privind eficiența energetică și reducerea emisiilor de carbon. Proiectul se înscrie în strategia mai largă de modernizare a infrastructurii critice din România, cu accent pe digitalizare, eficiență și sustenabilitate.