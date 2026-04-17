Primul ministru PSD care se declară împotriva lui Ilie Bolojan. În ultimele ore, mai mulți reprezentanți social-democrați au publicat pe rețelele sociale un mesaj aproape identic, centrat pe ideea unei limite atinse în actuala guvernare. Formulări precum „Ajunge. Până aici.” indică o tentativă clară de consolidare a unei poziții comune în interiorul partidului.

Acest tip de comunicare sincronizată nu este întâmplător. În practică politică, astfel de acțiuni sunt folosite pentru a transmite coeziune internă și pentru a influența percepția publică înaintea unor decizii sensibile.

Un detaliu relevant în cazul lui Bogdan Ivan este alegerea canalului de comunicare. Mesajul politic nu a fost publicat pe contul asociat funcției sale de ministru al Energiei, unde activitatea recentă vizează cooperarea cu Banca Mondială în domeniul finanțării energiei nucleare.

În schimb, postarea a apărut pe un profil distinct, sugerând o delimitare între responsabilitățile instituționale și cele de partid. Această practică este frecvent utilizată pentru a evita confuziile între comunicarea oficială guvernamentală și mesajele politice.

Punctul central al acestei mobilizări este consultarea internă programată de PSD pentru data de 20 aprilie. Aproximativ 5.000 de membri ai partidului sunt așteptați să participe la un vot care ar putea decide direcția politică a formațiunii.

„Atunci când lucrurile nu mai funcționează, cineva trebuie să spună clar: Ajunge. Până aici. Din fiecare oraș, din fiecare comunitate, suntem cei care reprezintă PSD acolo unde contează cel mai mult: aproape de oameni, acolo unde se simt deciziile, în fiecare zi. Vedem ce înseamnă asta în viața reală: prețuri mai mari, presiune pe locurile de muncă, nesiguranță pentru tot mai multe familii. Când lucrurile scapă de sub control, nu mai e loc de amânări. E nevoie de o decizie. Din toată țara. Cu o singură voce”, spune textul.

Potrivit declarațiilor făcute de Claudiu Manda, întrebarea principală va viza menținerea sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Semnalele din interiorul partidului indică o tendință clară: majoritatea covârșitoare a membrilor consultați până acum s-ar opune continuării susținerii actualului prim-ministru.

„Nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie. Este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare. Dacă va fi una, va fi de genul acesta, dacă vor fi mai multe întrebări apropo de direcţii, putem să o facem, dar rămâne să vedem ce se va întâmpla imediat după”, a explicat Manda.

În paralel cu tensiunile din interiorul coaliției, opoziția își intensifică acțiunile. Grupul parlamentar PACE – Întâi România, în colaborare cu AUR, a inițiat demersuri pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

Lideri politici precum Ninel Peia și Petrișor Peiu au confirmat că strâng semnături pentru acest demers, care ar putea ajunge în Parlament în luna mai.

Moțiunea vizează o gamă largă de politici guvernamentale, de la gestionarea resurselor energetice și acordurile comerciale internaționale, până la impactul economic resimțit de populație.