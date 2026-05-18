Consiliul de administrație și consiliul de supraveghere ale Commerzbank AG le-au transmis luni acționarilor să respingă oferta de preluare lansată de UniCredit.

Reprezentanții băncii germane susțin că oferta grupului italian nu oferă o primă adecvată și nu reflectă valoarea fundamentală a Commerzbank. În plus, planul strategic propus pentru o eventuală fuziune este considerat vag și plin de riscuri.

Conducerea Commerzbank a explicat că UniCredit nu a prezentat un plan clar și solid pentru integrarea celor două instituții și că estimările privind sinergiile și economiile rezultate sunt supraevaluate.

Board-ul a transmis că UniCredit subestimează potențialele pierderi de venituri, supraestimează economiile posibile și mizează pe un calendar de implementare nerealist.

Directorul general al Commerzbank, Bettina Orlopp, a declarat că ceea ce UniCredit numește o fuziune se dovedește a fi, în realitate, o propunere de restructurare care ar afecta masiv modelul de afaceri deja profitabil al băncii germane.

În paralel, UniCredit continuă să își consolideze poziția în acționariatul Commerzbank.

Banca italiană a anunțat că deține direct 26,77% din acțiunile Commerzbank și are acces la încă 3,22% prin instrumente financiare, rămânând astfel imediat sub pragul de 30%, care ar declanșa o ofertă publică obligatorie mult mai costisitoare.

Totuși, drepturile totale de vot raportate de UniCredit au crescut de la 32,64% la 38,87%, inclusiv prin garanții de preț pentru alte 8,88% din acțiuni.

La începutul lunii mai, UniCredit a lansat o ofertă voluntară pentru toate acțiunile Commerzbank, propunând 0,485 acțiuni noi UniCredit pentru fiecare acțiune Commerzbank.

Oferta poate fi extinsă până la 3 iulie, iar obiectivul este obținerea unui control mai mare fără a fi nevoie de o ofertă obligatorie.

Commerzbank privește acțiunile UniCredit ca pe o tentativă ostilă de preluare și beneficiază de sprijinul guvernului german, care deține puțin peste 12% din acțiunile băncii.

Conducerea instituției încearcă să convingă investitorii că strategia independentă este mai valoroasă pe termen lung și a prezentat deja obiective ambițioase de profit și rentabilitate până în 2030.

În acest context, banca a anunțat recent și eliminarea a aproximativ 3.000 de locuri de muncă, parte a planului de eficientizare și consolidare internă.

Conflictul dintre cele două grupuri durează din 2024, când UniCredit a început să cumpere primele pachete de acțiuni la Commerzbank.

Șeful UniCredit, Andrea Orcel, susține că banca germană nu și-a atins potențialul maxim și că Europa are nevoie de instituții financiare mai mari pentru a face față unui context geopolitic tot mai complicat.

Acesta a avertizat recent că traiectoria actuală a Commerzbank i-ar putea pune în pericol supraviețuirea pe termen mediu.

De cealaltă parte, Commerzbank insistă că strategia proprie poate genera mai multă valoare decât o fuziune și pregătește un moment tensionat la Adunarea Generală a Acționarilor, programată miercuri, unde disputa va intra într-o nouă etapă.