Oferta UniCredit este considerată prea mică și prea riscantă pentru viitorul Commerzbank
Consiliul de administrație și consiliul de supraveghere ale Commerzbank AG le-au transmis luni acționarilor să respingă oferta de preluare lansată de UniCredit.
Reprezentanții băncii germane susțin că oferta grupului italian nu oferă o primă adecvată și nu reflectă valoarea fundamentală a Commerzbank. În plus, planul strategic propus pentru o eventuală fuziune este considerat vag și plin de riscuri.
Conducerea Commerzbank a explicat că UniCredit nu a prezentat un plan clar și solid pentru integrarea celor două instituții și că estimările privind sinergiile și economiile rezultate sunt supraevaluate.
Board-ul a transmis că UniCredit subestimează potențialele pierderi de venituri, supraestimează economiile posibile și mizează pe un calendar de implementare nerealist.
Directorul general al Commerzbank, Bettina Orlopp, a declarat că ceea ce UniCredit numește o fuziune se dovedește a fi, în realitate, o propunere de restructurare care ar afecta masiv modelul de afaceri deja profitabil al băncii germane.
UniCredit își mărește influența și se apropie de pragul care poate schimba controlul băncii
În paralel, UniCredit continuă să își consolideze poziția în acționariatul Commerzbank.
Banca italiană a anunțat că deține direct 26,77% din acțiunile Commerzbank și are acces la încă 3,22% prin instrumente financiare, rămânând astfel imediat sub pragul de 30%, care ar declanșa o ofertă publică obligatorie mult mai costisitoare.
Totuși, drepturile totale de vot raportate de UniCredit au crescut de la 32,64% la 38,87%, inclusiv prin garanții de preț pentru alte 8,88% din acțiuni.
La începutul lunii mai, UniCredit a lansat o ofertă voluntară pentru toate acțiunile Commerzbank, propunând 0,485 acțiuni noi UniCredit pentru fiecare acțiune Commerzbank.
Oferta poate fi extinsă până la 3 iulie, iar obiectivul este obținerea unui control mai mare fără a fi nevoie de o ofertă obligatorie.
Guvernul german și conducerea Commerzbank susțin continuarea strategiei independente
Commerzbank privește acțiunile UniCredit ca pe o tentativă ostilă de preluare și beneficiază de sprijinul guvernului german, care deține puțin peste 12% din acțiunile băncii.
Conducerea instituției încearcă să convingă investitorii că strategia independentă este mai valoroasă pe termen lung și a prezentat deja obiective ambițioase de profit și rentabilitate până în 2030.
În acest context, banca a anunțat recent și eliminarea a aproximativ 3.000 de locuri de muncă, parte a planului de eficientizare și consolidare internă.
Disputa dintre cele două bănci intră într-o etapă decisivă înaintea adunării acționarilor
Conflictul dintre cele două grupuri durează din 2024, când UniCredit a început să cumpere primele pachete de acțiuni la Commerzbank.
Șeful UniCredit, Andrea Orcel, susține că banca germană nu și-a atins potențialul maxim și că Europa are nevoie de instituții financiare mai mari pentru a face față unui context geopolitic tot mai complicat.
Acesta a avertizat recent că traiectoria actuală a Commerzbank i-ar putea pune în pericol supraviețuirea pe termen mediu.
De cealaltă parte, Commerzbank insistă că strategia proprie poate genera mai multă valoare decât o fuziune și pregătește un moment tensionat la Adunarea Generală a Acționarilor, programată miercuri, unde disputa va intra într-o nouă etapă.
