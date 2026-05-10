Commerzbank accelerează restructurarea. În centrul conflictului se află strategia de expansiune a UniCredit, condusă de CEO-ul Andrea Orcel, care susține consolidarea sistemului bancar european pentru creșterea competitivității globale.

Pentru a-și consolida poziția de independență, Commerzbank a anunțat un nou program de eficientizare care include:

eliminarea a aproximativ 3.000 de locuri de muncă

costuri de restructurare estimate la 450 milioane euro

continuarea procesului de optimizare operațională

Aceasta este a treia rundă majoră de concedieri din ultimii ani, după ce banca a redus deja peste 10.000 de posturi la începutul deceniului și alte 3.900 anul trecut.

În paralel cu restructurarea, Commerzbank își consolidează ambițiile financiare pe termen mediu. Pentru 2028, banca estimează:

venituri de 15 miliarde euro (în creștere față de 14,2 miliarde anterior)

profit net de 4,6 miliarde euro (față de 4,2 miliarde euro anterior)

Această revizuire indică încrederea conducerii în capacitatea băncii de a-și îmbunătăți eficiența operațională și profitabilitatea.

Commerzbank a raportat recent o creștere a profitului net trimestrial de 9,4%, depășind estimările analiștilor. Acest rezultat susține argumentul băncii că poate rămâne independentă și competitivă în fața presiunii de preluare.

UniCredit deține deja aproape 30% din Commerzbank și afirmă că instituția germană nu își valorifică pe deplin potențialul.

Planul prezentat anterior de Andrea Orcel include:

economii de costuri de aproximativ 1,3 miliarde euro

eliminarea a circa 7.000 de locuri de muncă

integrarea operațiunilor pentru eficiență sporită

Tentativa de preluare a generat reacții ferme din partea autorităților germane. Cancelarul Friedrich Merz a criticat public astfel de inițiative, considerându-le agresive și dăunătoare pentru stabilitatea sistemului financiar.

De asemenea, statul german deține încă aproximativ 12% din Commerzbank, participație rămasă în urma salvării băncii din criza financiară globală. Există discuții politice privind posibila creștere a acestei participații pentru a bloca preluarea.

„Nu aşa tratezi instituţii precum o bancă în Germania, în speţă Commerzbank. Aşa se distruge încrederea, nu se construieşte”, a spus Merz.

Conflictul dintre Commerzbank și UniCredit nu este doar o dispută corporativă, ci un test strategic pentru viitorul sistemului bancar european. În timp ce banca germană mizează pe restructurare și independență, UniCredit promovează consolidarea transfrontalieră ca soluție pentru competitivitate globală.

Rezultatul acestei confruntări va influența nu doar cele două instituții, ci și direcția viitoare a întregului sector bancar din Europa.