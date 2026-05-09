Într-un interviu acordat CNBC, Bettina Orlopp a declarat că instituția financiară rămâne deschisă discuțiilor cu grupul italian UniCredit, însă orice eventuală ofertă trebuie să reflecte valoarea modelului de afaceri „fiabil și ambițios” al Commerzbank și să includă o primă semnificativă pentru acționari.

Commerzbank a raportat un profit operațional de 1,36 miliarde de euro în primul trimestru și vizează o rentabilitate netă a capitalului tangibil de 21% până în 2030. În același timp, banca estimează venituri nete din dobânzi de aproximativ 8,6 miliarde de euro în 2026.

Pentru atingerea acestor obiective strategice, Commerzbank intenționează să reducă aproximativ 3.000 de locuri de muncă.

Șefa Commerzbank a criticat lipsa detaliilor privind integrarea cu HypoVereinsbank, subsidiara UniCredit din München, subliniind că sinergiile bancare la nivel paneuropean sunt dificil de realizat în absența unei uniuni bancare europene complete.

În prezent, UniCredit deține 28% din acțiunile Commerzbank și urmărește să își crească participația peste pragul de 30%, nivel considerat esențial din punct de vedere al reglementărilor pentru o eventuală ofertă de preluare.

Bettina Orlopp a refuzat să comenteze speculațiile potrivit cărora guvernul german, care controlează aproximativ 12% din Commerzbank, ar putea să își majoreze participația pentru a bloca eventualele planuri ale UniCredit. Totuși, aceasta a precizat că interesul autorităților de la Berlin reflectă temerile legate de impactul unei posibile preluări asupra companiilor mici și mijlocii germane („Mittelstand”), considerate pilonul economiei Germaniei.

La începutul săptămânii, acționarii UniCredit au aprobat emiterea a 470 de milioane de acțiuni noi, care ar putea fi utilizate într-o eventuală ofertă de schimb pentru acțiunile Commerzbank.

Directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, a declarat recent pentru CNBC că nu se așteaptă neapărat la preluarea completă a Commerzbank, însă a admis că influența tot mai mare a grupului italian a determinat deja conducerea băncii germane să adopte o strategie mai ambițioasă și să caute soluții pentru creșterea valorii pentru acționari.

Directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, a declarat că nu se așteaptă ca banca italiană să ajungă la controlul total al Commerzbank, în contextul ofertei de creștere a participației, potrivit CNBC.

Acesta a precizat că, în eventualitatea în care s-ar ajunge totuși la control, situație pe care nu o consideră probabilă în acest moment, rezultatul ar fi unul favorabil pentru acționari, însă decizia finală aparține investitorilor.

UniCredit deține în prezent aproximativ 28% din Commerzbank și urmărește majorarea participației peste pragul de 30%, nivel considerat relevant din punct de vedere reglementar. Oferta de schimb de acțiuni este lansată în această săptămână.

Demersul face parte din strategia grupului italian de consolidare a poziției sale în Europa, însă inițiativa a întâmpinat rezistență în Germania. Conducerea Commerzbank a avertizat că o eventuală preluare ar putea afecta modelul de afaceri al băncii și nu ar aduce beneficii clare acționarilor.

În același timp, UniCredit a raportat rezultate financiare solide, cu un profit net de 3,2 miliarde de euro în ultimul trimestru, în creștere cu peste 16% față de anul precedent, depășind estimările pieței.

Chiar și în absența controlului total, Orcel susține că investiția în Commerzbank poate genera randamente ridicate, mizând pe influența crescândă a grupului italian pentru a determina schimbări strategice în cadrul băncii germane.

Situația reflectă presiunea tot mai mare pentru consolidare în sectorul bancar european, pe fondul apelurilor pentru o integrare mai profundă a piețelor de capital și a sistemului bancar din Uniunea Europeană.