UniCredit își majorează participația la Commerzbank. Oferta de preluare rămâne deschisă până pe 16 iunie

Grupul bancar italian UniCredit continuă să își consolideze poziția în Commerzbank, una dintre cele mai importante bănci din Germania. Cea mai recentă etapă a ofertei de preluare a permis UniCredit să își majoreze participația deținută direct, în timp ce discuțiile privind viitorul instituției germane rămân sensibile atât la nivel politic, cât și financiar.

Operațiunea se desfășoară în continuare pe fondul opoziției exprimate de autoritățile germane, care au calificat în trecut demersul UniCredit drept unul ostil.

Potrivit datelor publicate de UniCredit în conformitate cu regulile germane privind ofertele de preluare, banca italiană și-a majorat participația deținută direct în Commerzbank la 34,4%, transmite Retail Banker International.

Creșterea vine în urma ofertei de schimb lansate pe 5 mai, prin care acționarii Commerzbank pot primi acțiuni UniCredit în schimbul titlurilor deținute la banca germană.

Până în prezent, investitorii au oferit spre schimb acțiuni reprezentând aproximativ 7,6% din capitalul Commerzbank.

Oferta rămâne deschisă până la data de 16 iunie, iar rezultatul final ar putea fi influențat de deciziile marilor investitori, care de multe ori așteaptă ultimele zile ale perioadei de acceptare înainte de a se pronunța.

Pe lângă acțiunile deținute direct, UniCredit controlează și instrumente derivate legate de încă 16,4% din capitalul Commerzbank.

Banca italiană a precizat că majoritatea acestor instrumente sunt decontate în numerar, ceea ce îi oferă flexibilitatea de a-și ajusta participația finală dacă va considera necesar.

Atunci când sunt incluse și instrumentele derivate care pot fi convertite în acțiuni, expunerea totală a UniCredit la Commerzbank ajunge la aproximativ 37,6%.

Anterior, UniCredit a explicat că obiectivul ofertei era depășirea pragului de 30%, nivel care îi permite ulterior să cumpere acțiuni suplimentare direct de pe piață.

Condițiile ofertei prevăd acordarea a 0,458 acțiuni UniCredit pentru fiecare acțiune Commerzbank predată de investitori.

Raportat la prețul de închidere de luni al acțiunilor UniCredit, de 73,72 euro, oferta evaluează o acțiune Commerzbank la aproximativ 35,75 euro.

În aceeași zi însă, acțiunile Commerzbank au închis la 37 de euro, ceea ce înseamnă că oferta se situează sub valoarea de piață a băncii germane.

Cu toate acestea, UniCredit susține că reacția investitorilor din primele săptămâni demonstrează că oferta este considerată atractivă de o parte dintre acționari.

Reprezentanții grupului italian afirmă că investitorii au în continuare timp să analizeze atât valoarea schimbului de acțiuni, cât și potențialele beneficii care ar putea rezulta dintr-o eventuală combinare a celor două instituții financiare.

Ministerul german de Finanțe a transmis că a luat act de ultimele evoluții, însă poziția autorităților nu s-a modificat.

Statul german deține în continuare aproximativ 12% din Commerzbank și s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva tentativei de preluare.

Guvernul de la Berlin consideră abordarea UniCredit una ostilă și urmărește cu atenție evoluția procesului.

O eventuală tranzacție ar reprezenta una dintre cele mai importante consolidări din sectorul bancar european din ultimii ani și ar putea schimba echilibrul de forțe din industria financiară germană.

Directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, se află sub presiune pentru a finaliza o operațiune majoră de achiziție, după ce în ultimii ani a renunțat la mai multe proiecte de preluare analizate de bancă.

Orcel a declarat anterior că orice tranzacție trebuie să îndeplinească anumite criterii de rentabilitate și să evite situațiile în care autoritățile de reglementare ar putea considera că UniCredit controlează efectiv Commerzbank fără a deține o participație majoritară.