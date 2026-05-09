Gigantul german din industria de apărare Rheinmetall își ajustează strategia de expansiune în sectorul naval european și nu mai urmărește preluarea integrală a Șantierului Naval Mangalia, aflat în procedură de faliment. În schimb, compania analizează o implicare limitată, sub forma unei participații minoritare și a utilizării parțiale a capacității industriale existente.

Rheinmetall își consolidează poziția în domeniul naval după extinderea recentă a portofoliului său prin achiziția Naval Vessels Lürssen, operațiune care a adăugat un volum semnificativ de comenzi și a întărit rolul companiei în programe militare majore europene. În acest context, grupul german nu urmărește extinderea necontrolată, ci optimizarea capacităților deja existente.

Conform conducerii companiei, nivelul actual de utilizare a șantierelor controlate de Rheinmetall se situează la aproximativ 50–60%, ceea ce impune selectarea atentă a noilor investiții. Din această perspectivă, Mangalia este considerat un activ industrial supradimensionat pentru nevoile imediate ale grupului.

Planul analizat de Rheinmetall presupune utilizarea a doar 10–15% din capacitatea Șantierului Naval Mangalia pentru activități legate de apărare și producție navală militară. Restul infrastructurii ar urma să fie orientat către activități comerciale, în special construcția și mentenanța de nave civile.

Această abordare reflectă o strategie hibridă, în care infrastructura industrială este împărțită între utilizări militare și civile, pentru a asigura sustenabilitatea economică a operațiunilor.

În modelul de dezvoltare analizat, Rheinmetall ia în calcul colaborarea cu mari operatori din industria transportului maritim, inclusiv companii globale specializate în transport containerizat. Aceste parteneriate ar putea contribui la utilizarea completă a capacităților șantierului și la stabilizarea financiară a activității.

De asemenea, compania germană are în vedere programe de instruire profesională pentru personalul local, ceea ce ar putea facilita transferul de competențe și menținerea unui nucleu de forță de muncă specializată.

Șantierul Naval Mangalia traversează o perioadă de instabilitate severă, fiind intrat în procedură de faliment. În acest context, conducerea actuală a notificat concedierea a peste 1.000 de angajați, măsură implementată etapizat pentru finalizarea contractelor existente și gestionarea procesului de lichidare.

În paralel, creditorii au respins recent planurile de valorificare prin licitație, ceea ce complică și mai mult perspectivele de redresare pe termen scurt.

Autoritățile române au inclus șantierul pe lista activelor strategice, recunoscând importanța sa pentru industria navală și de apărare. În același timp, se analizează utilizarea fondurilor europene dedicate securității și apărării pentru finanțarea relansării activității.

Planurile includ construcția unor nave militare și repornirea parțială a producției, însă acest lucru necesită investiții majore și un partener industrial stabil.

Deși există discuții între Rheinmetall, statul român și alte entități implicate, nu a fost semnat niciun acord ferm. Situația rămâne deschisă, iar decizia finală va depinde de rezultatele analizelor economice și de fezabilitate.

În paralel, Rheinmetall continuă să exploreze oportunități similare în Europa, urmărind extinderea controlată a capacităților sale industriale, fără asumarea integrală a unor active aflate în dificultate financiară.

Cazul Șantierului Naval Mangalia evidențiază o abordare pragmatică din partea Rheinmetall: investiții selective, utilizare parțială a infrastructurii și parteneriate industriale, în locul unei preluări totale. În același timp, viitorul șantierului depinde de capacitatea autorităților române de a atrage capital și de a construi un model economic viabil pentru relansarea activității.