Piața pensiilor private din România atrage un nou actor global de prim rang. International Finance Corporation (IFC), parte a grupului Banca Mondială, a semnat un acord pentru achiziționarea unei participații de până la 10% în Carpathia Pensii, companie românească de administrare a fondurilor de pensii, parte a Vienna Insurance Group.

Tranzacția, semnată la București împreună cu acționarul majoritar Vienna Insurance Group, reprezintă o investiție cu rol strategic în dezvoltarea pieței de pensii private și în creșterea încrederii participanților în sistemul de economisire pe termen lung.

Finalizarea operațiunii este condiționată de aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară din România.

Intrarea IFC în structura acționariatului Carpathia Pensii este percepută ca un semnal de validare internațională pentru sistemul de pensii private din România, în special pentru Pilonul II și Pilonul III.

Reprezentanții IFC au subliniat rolul pensiilor private în:

consolidarea stabilității financiare a populației pe termen lung

dezvoltarea piețelor de capital din economiile emergente

mobilizarea economisirii private către investiții productive

În viziunea grupului Băncii Mondiale, sistemele de pensii multi-pilon reprezintă o componentă esențială pentru sustenabilitatea financiară a societăților aflate în proces de îmbătrânire demografică.

„Pensiile private le permit oamenilor să economisească pentru viitor, consolidează stabilitatea financiară și stimulează dezvoltarea pieței de capital — elemente cheie pentru piețele emergente și societățile în curs de îmbătrânire. Prin transformarea economiilor pe termen lung în investiții productive pe termen lung, ele susțin direct și indirect crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Investiția noastră planificată în Carpathia Pensii vizează extinderea accesului la pensiile private facultative și susținerea dezvoltării pieței prin inovaţie digitală și educație financiară”, a declarat Vittorio Di Bello, directorul Grupului Instituțiilor Financiare pentru Europa, America Latină și Caraibe din cadrul IFC.

Sistemul românesc de pensii private a fost construit gradual, pornind de la modele conceptuale dezvoltate la nivel internațional în anii ’90 și implementate efectiv în perioada 2006–2008.

Astăzi, după aproape două decenii de funcționare:

activele totale administrate au depășit 200 miliarde lei

milioane de români contribuie la Pilonul II și Pilonul III

sistemul a devenit un pilon important al economisirii pe termen lung

Acest parcurs este frecvent asociat cu rolul de „arhitect intelectual” al reformei, atribuit grupului Banca Mondială, care a susținut conceptual introducerea sistemului multipilon.

Carpathia Pensii operează pe piața românească din 2007 și administrează fonduri de pensii obligatorii și facultative, deservind peste 1 milion de participanți.

Compania face parte din grupul Vienna Insurance Group, unul dintre cei mai importanți jucători de asigurări și pensii din Europa Centrală și de Est.

Obiectivele declarate ale parteneriatului cu IFC includ:

accelerarea digitalizării proceselor operaționale

creșterea transparenței și a accesului la informații financiare

extinderea educației financiare în rândul populației

dezvoltarea de produse de pensii mai accesibile și mai ușor de utilizat

Reprezentanții Carpathia Pensii au subliniat că asocierea cu IFC aduce un plus de credibilitate și expertiză internațională, cu impact direct asupra încrederii participanților și asupra maturizării pieței.

La rândul său, IFC a evidențiat că investițiile în fonduri de pensii contribuie la: