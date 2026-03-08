Autoritățile din Brașov fac pași importanți pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea blocajelor în trafic. În cadrul ultimei ședințe, Comisia de Circulație a municipiului a aprobat implementarea unor semafoare inteligente cu radar, care vor reacționa automat atunci când șoferii depășesc limita legală de viteză.

Sistemele inteligente vor fi echipate cu senzori care detectează viteza mașinilor. În momentul în care un șofer circulă prea repede, semaforul schimbă culoarea automat pe roșu, forțând oprirea vehiculului și prevenind accidentele. Această tehnologie funcționează deja pe strada Lungă din Brașov și s-a dovedit eficientă în reducerea vitezei în zonele cu trafic intens.

Primarul Brașovului, George Scripcaru, explică: „Sistemul semaforului inteligent schimbă culoarea automat atunci când limita legală este depășită, obligând șoferii să respecte regulile de circulație”.

Noile semafoare vor fi amplasate în puncte considerate periculoase pentru trafic, unde frecvent se înregistrează viteze peste limita legală:

Bulevardul Griviței, la intersecția cu strada Codrii Cosminului și zona Moto 24.

Calea Făgărașului, la intersecția cu Șoseaua Cristianului.

Municipalitatea a aprobat și modificări suplimentare pentru o circulație mai fluentă:

Resistematizarea Bulevardului Griviței la sensul giratoriu Onix, prin crearea unei alveole pentru alegerea direcției spre centrul civic sau cartierul Tractorul.

Modificarea sensului unic la intersecția străzilor Pârâului și Alexandru cel Bun.

Semafor cu verde intermitent la intersecția străzilor Traian și Uranus.

Bariere auto pe Bulevardul Eroilor nr. 29, în zona Rectoratului.

Pentru a încuraja deplasarea cu transportul public în Brașov, vor fi amenajate stații noi pe strada Stejerișului, în apropierea intersecțiilor cu strada Piscului și strada Dealul Spirii.

Aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu al Primăriei Brașov, care vizează:

Reducerea vitezei excesive în zonele cu risc.

Fluidizarea traficului în intersecțiile aglomerate.

Creșterea siguranței pietonilor și a șoferilor.

Încurajarea transportului public prin infrastructură modernă.

Prin instalarea semafoarelor inteligente și reorganizarea traficului, Brașovul face pași concreți pentru un oraș mai sigur și mai ușor de traversat pentru șoferi și pietoni.