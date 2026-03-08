Șoferii din România au la dispoziție un instrument digital actualizat pentru verificarea situației permisului de conducere. Platforma HUB de servicii a Ministerul Afacerilor Interne a fost îmbunătățită, iar utilizatorii pot vedea acum mai multe informații despre sancțiunile rutiere și punctele de penalizare acumulate.

Actualizarea a intrat în vigoare începând cu 6 martie 2026 și vizează secțiunea „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” disponibilă în platforma online a instituției.

Noua funcționalitate permite titularilor de permise de conducere să consulte mai ușor informații importante legate de istoricul sancțiunilor rutiere.

Astfel, în contul personal din platforma HUB pot fi vizualizate:

starea dreptului de a conduce, adică dacă permisul este valabil sau există restricții;

numărul punctelor de penalizare acumulate;

istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv situațiile în care nu au fost aplicate sancțiuni.

Această actualizare vine în sprijinul șoferilor care vor să își verifice rapid situația fără a mai face deplasări inutile la sediile poliției.

Serviciul este disponibil pentru toți posesorii de permis de conducere emis în România.

Aceștia pot solicita documentul oficial care conține istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice.

În cazul în care șoferul nu a fost sancționat niciodată, documentul emis va arăta un „istoric alb”, confirmând că nu există abateri înregistrate.

Procedura de solicitare este relativ simplă și poate începe online sau direct la sediul poliției.

Pașii principali sunt:

completarea cererii pentru eliberarea istoricului sancțiunilor; transmiterea cererii prin e-mail sau depunerea acesteia la o unitate de poliție; analizarea și procesarea solicitării de către structura competentă; ridicarea documentului de către solicitant, direct de la sediul unității de poliție.

Deși cererea poate fi trimisă online, documentul final este eliberat personal solicitantului, la ghișeu.

Pentru transmiterea cererii prin e-mail se folosesc adresele oficiale ale structurilor teritoriale ale Poliția Română.

Adresele au, în general, următorul format: Oug41.2016.sr@XX.politiaromana.ro, unde „XX” reprezintă inițialele județului.

De exemplu, pentru județul Constanța vom avea Oug41.2016.sr@ct.politiaromana.ro.

În cazul Capitalei, cererile se trimit la: bpr@b.politiaromana.ro.

Autoritățile estimează că emiterea istoricului sancțiunilor rutiere se face în următoarele intervale:

timp mediu de eliberare: aproximativ 5 zile lucrătoare;

timp maxim: până la 15 zile lucrătoare.

Durata poate varia în funcție de volumul solicitărilor procesate de unitățile de poliție.

Dreptul șoferilor de a obține istoricul sancțiunilor este prevăzut în legislația rutieră din România.

Printre actele normative care reglementează acest serviciu se numără:

Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care stabilește regulile generale de circulație;

Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, care aprobă regulamentul de aplicare al ordonanței.

Potrivit prevederilor legale, titularii permisului de conducere pot solicita istoricul sancțiunilor fie online, fie direct de la structurile de poliție rutieră.