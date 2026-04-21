Schimbare semnificativă pentru șoferi. O echipă de ingineri în transporturi de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord (Statele Unite) propune introducerea unei a patra culori la semafor: alb. Rolul acestei noi lumini ar fi să transmită șoferilor umani un mesaj simplu, să urmeze mașina din față.

Specialiștii explică faptul că adevăratul potențial al vehiculelor autonome poate fi valorificat doar dacă este folosită capacitatea acestora de a comunica între ele și cu infrastructura rutieră, conform Popular Mechanics.

Mașinile autonome funcționează practic ca niște computere pe roți, capabile să schimbe informații atât cu semaforul, cât și cu alte vehicule aflate în apropiere. Acest sistem ar putea reduce blocajele din trafic și ar crește eficiența consumului de carburant sau electricitate.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista de specialitate IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Potrivit propunerii, semaforul ar funcționa normal atunci când procentul mașinilor autonome dintr-o intersecție este redus.

În schimb, dacă numărul acestora crește suficient de mult, s-ar activa lumina albă. Aceasta ar semnala șoferilor umani că vehiculele autonome au preluat coordonarea fluxului de trafic și că trebuie doar să urmeze mașina aflată în față.

Autorii studiului spun că lumina nu trebuie neapărat să fie albă și ar putea avea orice altă culoare distinctă.

Cercetătorii au testat sistemul cu ajutorul unor simulatoare microscopice de trafic, modele informatice complexe capabile să recreeze condițiile din trafic până la nivelul fiecărei mașini. Rezultatele au arătat că, în intersecțiile unde era activă faza cu lumină albă, întârzierile în trafic au scăzut cu 3% atunci când doar 10% dintre mașini erau autonome.

Când proporția vehiculelor autonome a urcat la 30%, reducerea întârzierilor a ajuns la 10,7%. Concluzia cercetătorilor este clară: cu cât există mai multe mașini autonome pe șosea, cu atât traficul devine mai fluid.

Echipa de cercetare a lansat pentru prima dată ideea unei a patra culori la semafor încă din 2020. Inițial, sistemul era unul centralizat, în care semaforul primea date de la mașinile autonome și calcula cea mai bună variantă de circulație.

Totuși, această abordare genera întârzieri de procesare, ceea ce făcea conceptul greu de aplicat în practică. Din acest motiv, cercetătorii au reproiectat sistemul într-o formă distribuită, mai eficientă.

Adăugarea unei noi culori la semafor ar presupune investiții importante și schimbări de infrastructură. Tocmai de aceea nu au mai existat modificări majore ale semaforului de peste un secol. Numai în SUA există sute de mii de semafoare, iar aproximativ 75% dintre ele au nevoie deja de modernizare sau înlocuire.

Aceste actualizări ar putea reprezenta momentul ideal pentru pregătirea infrastructurii pentru viitoarea extindere a vehiculelor autonome. Autorii studiului consideră că primele programe pilot cu lumină albă ar putea apărea în medii controlate, precum porturile maritime sau zonele industriale. Acolo circulă numeroase vehicule comerciale, iar acestea au șanse mai mari să devină autonome mai repede decât mașinile personale.

Pe termen scurt, semafoarele vor rămâne la culorile clasice, în contextul în care există un dezavantaj major pentru statele care ar dori să o adopte o astfel de măsură. Costurile de adaptare a infrastructurii ar fi foarte ridicate.

Din acest motiv, implementarea ar urma să înceapă în medii controlate, precum porturi, campusuri universitare sau centre logistice mari, unde tehnologia poate fi testată înainte de extinderea pe drumurile publice.