Ilie Bolojan a explicat că anul în curs este unul esențial pentru stabilizarea cheltuielilor publice și pentru definirea unei baze bugetare mai sustenabile, în care ajustările să producă efecte fără măsuri suplimentare drastice. În acest context, premierul a fost întrebat direct dacă se are în vedere reducerea personalului din sectorul public, subiect sensibil în dezbaterea publică.

„Anul acesta este un an în care, practic, trebuie să închidem formulele de ajustare care să ne creeze o nouă bază de cheltuieli, în așa fel încât să ne reducem deficitele în mod natural, fără să mai luăm alte măsuri, doar menținându-le pe acestea, și anul în care să luăm măsurile pentru a pune economia pe baze mai sănătoase”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat la Digi24 că ajustările bugetare nu pot fi făcute fără efecte asupra economiei și populației, mai ales în condițiile în care România a pornit de la un nivel ridicat al deficitului. În opinia sa, corecțiile bugetare sunt inevitabile și trebuie analizate în mod realist, fără a crea așteptări nerealiste.

„Nu s-a inventat nicăieri, într-o țară din lume, o corecție a deficitului de la 9,4 la 6%, de exemplu, fără niciun cost. Nu există așa ceva”, a explicat Ilie Bolojan, făcând referire la măsurile adoptate anul trecut.

Ilie Bolojan a abordat și tema salariilor din sectorul public, cu accent pe conducerea companiilor de stat, unde remunerațiile ridicate au generat controverse repetate. Premierul a atras atenția că nivelul salariilor trebuie să fie corelat cu performanța și cu contribuția reală adusă de fiecare angajat sau manager.

„La stat trebuie să ai un salariu, indiferent că ești într-o companie de stat sau la privat, care să reflecte aportul pe care îl aduci. Problema este că acești oameni și-au blindat posturile cu contracte de management ale căror clauze sunt atât de ușor făcute încât, chiar dacă firma merge prost, ei își ating indicatorii de performanță. Aceasta este o problemă reală care vine din spate”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că aceste contracte au fost construite în timp și nu pot fi corectate peste noapte, fiind rezultatul unor decizii administrative mai vechi. În acest context, reforma companiilor de stat devine un proces complex, care presupune atât schimbări legislative, cât și o evaluare atentă a performanței manageriale.

Ilie Bolojan a punctat că obiectivul Guvernului nu este reducerea arbitrară a salariilor, ci crearea unui sistem echitabil, în care plata să fie justificată de rezultate și de eficiența economică a instituțiilor și companiilor publice.

Un alt subiect important abordat de Ilie Bolojan a fost cel al investițiilor publice și al fondurilor europene, într-un context bugetar restrictiv. Premierul a explicat dificultățile generate de necesitatea reducerii cheltuielilor, în paralel cu derularea unor proiecte majore finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Nu este ușor să ai fonduri europene de 28,5 miliarde de euro prin PNRR și contracte semnate de 47 de miliarde, după care să fii nevoit să reduci anvelopa la 21,5 miliarde din cauza deficitului și a limitării împrumuturilor”, a explicat Ilie Bolojan, făcând referire la constrângerile bugetare actuale.

Premierul a atras atenția și asupra riscului pierderii unor sume importante din fondurile europene, din cauza întârzierilor legislative. El a oferit ca exemplu situația proiectului de lege privind pensiile magistraților, aflat în analiză la Curtea Constituțională.

„Proiectul de lege privind pensiile magistraților este la CCR de câteva luni. Dacă nu se tranșează la începutul lunii februarie, probabilitatea de a pierde peste 200 de milioane de euro din jalonul aferent este foarte mare. Bruxellesul știe această situație. Legea a fost adoptată la limită, dar trebuie să intre în vigoare. Dacă nu intră în termen, banii vor fi pierduți definitiv”, a declarat Ilie Bolojan.

În finalul intervenției, premierul a reiterat că prioritățile Guvernului sunt protejarea investițiilor aflate în derulare, respectarea angajamentelor europene și corectarea dezechilibrelor bugetare, într-un an pe care Ilie Bolojan îl consideră decisiv pentru stabilitatea economică a României.