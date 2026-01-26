Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a reunit luni, într-o ședință în care tema centrală a fost pachetul de relansare economică pregătit de Guvern. În urma discuțiilor, conducerea partidului a votat pentru continuarea dialogului politic privind acest set de măsuri, considerat esențial pentru direcția economică a României.

„PNL susţine ferm adoptarea acestui pachet, considerat esenţial pentru dezvoltarea economică a României, şi a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor”, se arată în comunicatul oficial al formațiunii.

În cadrul ședinței, premierul Ilie Bolojan i-a informat pe liderii liberali că în perioada imediat următoare coaliția va decide modalitatea concretă de adoptare a pachetului de relansare economică.

Potrivit surselor politice, discuțiile din coaliție vizează alegerea celei mai eficiente proceduri pentru adoptarea pachetului, astfel încât măsurile economice să intre rapid în vigoare, dar să beneficieze și de un sprijin politic solid.

Pachetul de relansare economică este văzut ca un instrument-cheie pentru stimularea investițiilor, susținerea mediului de afaceri și consolidarea creșterii economice, într-un context marcat de presiuni bugetare și de evoluții economice incerte la nivel european.

Liberalii au detaliat și direcțiile strategice pe care le au în vedere prin propunerile avansate în cadrul pachetului economic.

Primul obiectiv vizează echilibrarea balanței comerciale, prin politici și măsuri dedicate creșterii exporturilor de produse românești, astfel încât economia să devină mai puțin dependentă de importuri.

Al doilea obiectiv major este creșterea valorii adăugate încorporate în producția internă, astfel încât România să nu mai fie doar un furnizor de materii prime sau produse cu valoare redusă, ci să dezvolte sectoare competitive, capabile să genereze investiții și locuri de muncă mai bine plătite.

Potrivit PNL, aceste direcții ar urma să contribuie la întărirea competitivității economiei românești pe termen mediu și lung.

PNL subliniază că pachetul de relansare economică reprezintă un angajament politic major al coaliției de guvernare și un răspuns necesar la provocările economice actuale. Formațiunea consideră că adoptarea rapidă a acestui set de măsuri este crucială pentru menținerea stabilității economice și pentru recâștigarea încrederii mediului de afaceri.

Decizia finală privind procedura de adoptare urmează să fie luată la nivelul coaliției, în zilele următoare.

Schimbare de conducere la PNL Constanța

Tot în cadrul ședinței de luni, Biroul Politic Național al PNL a decis ca funcția de președinte interimar al organizației PNL Constanța să fie preluată de Florin Mitroi, actualul președinte al Consiliului Județean Constanța.

Decizia vine într-un context de reorganizare internă a filialei județene și face parte din strategia partidului de consolidare a structurilor locale.