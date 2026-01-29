Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, în cadrul Interviurilor Adevărul, că grupul american Carlyle și-a exprimat intenția de a prelua activele internaționale ale Lukoil, inclusiv cele din România, care cuprind rafinăria Petrotel, peste 300 de benzinării și o participație importantă în exploatarea Trident din Marea Neagră.

Potrivit acestuia, discuțiile se află într-o fază preliminară, fără a fi încă definitivă finalizarea tranzacției.

Bogdan Ivan a explicat că a fost conturată o formă inițială prin care Carlyle ar urma să preia activele Lukoil, cu excepția celor din Kazahstan.

Ministrul a precizat pentru Adevărul că, odată ce tranzacția va fi finalizată, sumele rezultate din vânzare vor fi blocate într-un cont special, iar compania rusă va putea utiliza banii doar după ridicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Bogdan Ivan a subliniat că interesul autorităților române este menținerea stabilității pieței, funcționarea normală a benzinăriilor și a rafinăriei, precum și protejarea celor aproximativ 5.000 de angajați ai companiei.

„S-a ajuns la o formă preliminară ca americanii de la Carlyle să preia activele Lukoil. Odată finalizată tranzacția, banii vor fi blocați într-un cont și vor fi folosiți de Lukoil abia după ce se vor ridica sancțiunile SUA. Pe noi ne interesează să avem piață stabilă, să funcționeze benzinăriile și rafinăria. Aproximativ 5.000 de oameni lucrează în această companie. S-a ajuns la o formă preliminară, dar nu definitivă, ca gigantul Carlyle să preia activele Lukoil, cu excepția Kazahstanului”, a afirmat Bogdan Ivan.

Referindu-se la eventualele efecte asupra producției de țiței și asupra prețurilor carburanților, ministrul Energiei a transmis că producția nu va fi afectată, iar rafinăria Petrotel își va continua activitatea în aceleași condiții, fără a importa țiței din Rusia.

„Producția de țiței nu va fi afectată, Petrotel va face același lucru în continuare, nu va importa din Rusia”, a afirmat demnitarul.

Totodată, Bogdan Ivan a menționat că a discutat subiectul inclusiv cu omologul său american, Chris Wright, în cadrul unei întâlniri recente de la Davos, exprimându-și convingerea că tranzacția va fi finalizată, fără a intra însă în detalii comerciale sensibile.

El a adăugat că rămâne de văzut dacă operațiunile din România vor fi preluate direct de o companie românească.

„Am vorbit cu omologul meu din SUA, Chris Wright, m-am întâlnit săptămâna trecută la Davos. Se va finaliza această tranzacție. Nu vreau să intru în detalii comerciale. Rămâne de văzut dacă operațiunile din România vor fi preluate de o firmă din România”, a încheiat Bogdan Ivan.

Reamintim că astăzi, Lukoil a anunțat oficial că a ajuns la un acord de principiu privind vânzarea activelor sale internaționale către Carlyle Group, inclusiv a celor din România.

Compania rusă a precizat că acordul nu este exclusiv și este supus îndeplinirii unor condiții prealabile, printre care obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv a permisiunii Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Lukoil a mai transmis că activele din Kazahstan nu sunt incluse în această tranzacție și că, în paralel, continuă discuțiile cu alți potențiali cumpărători. La rândul său, Carlyle Group a confirmat că acordul este condiționat de finalizarea procedurilor de due diligence și de obținerea tuturor avizelor necesare din partea organismelor de reglementare.