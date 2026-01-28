La această dată, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,96 și 8,07 lei, în timp ce motorina premium se vinde la prețuri cuprinse între 8,32 și 8,62 lei pe litru. Creșterea se produce în contextul în care celelalte tipuri de carburanți nu au înregistrat modificări de preț.

Astfel, benzina standard se vinde în continuare cu prețuri între 7,68 și 7,81 lei pe litru, benzina premium costă între 8,27 și 8,53 lei pe litru, iar GPL-ul are prețuri cuprinse între 3,9 și 3,97 lei pe litru.

Scumpirea carburanților din România și din Europa are loc în pofida faptului că România dispune încă de resurse de petrol și de rafinării importante, cu o capacitate semnificativă de procesare. Totuși, țara nu este complet independentă din punct de vedere energetic, o parte din consum fiind acoperită din importuri, fie de țiței, fie de produse petroliere finite.

În plus, rafinăriile nu pot procesa orice tip de țiței fără costuri suplimentare sau pierderi de randament, iar combinația dintre țițeiul extras local și cel importat influențează direct costul final pe litru. Toate aceste elemente tehnice se reflectă, într-o formă sau alta, în prețul afișat la pompă.

„România dispune de rafinării importante și de o capacitate semnificativă de procesare, însă nu este complet independentă. O parte din consum este acoperită din importuri, fie de țiței, fie de produse petroliere finite. În plus, rafinăriile nu pot procesa orice tip de țiței fără costuri suplimentare sau pierderi de randament, iar „mixul” dintre țițeiul local și cel importat influențează direct costul final pe litru. Toate aceste detalii tehnice se adună și se regăsesc, într-un fel sau altul, în prețul de la pompă”, a explicat Dimitru Chisăliță de la Asociația Energia Inteligentă, conform Economica.

Un factor major care contribuie la nivelul ridicat al prețurilor îl reprezintă taxele. În România, accizele și TVA-ul reprezintă peste jumătate din prețul final al benzinei. Acciza este stabilită ca sumă fixă pe litru, iar TVA-ul se aplică inclusiv peste valoarea accizei, ceea ce amplifică impactul fiscal asupra prețului final.

Majorarea accizei la 1 ianuarie 2026, precum și creșterea cotei standard de TVA la 21%, au accentuat ponderea taxelor în prețul carburanților, împingând România mai sus în clasamentele europene de preț. Chiar și în aceste condiții, nivelurile practicate rămân sub cele din statele nordice sau vest-europene, unde taxarea este și mai ridicată.