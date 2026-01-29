Compania rusă de petrol Lukoil a anunțat că va vinde divizia sa din străinătate, Lukoil International GmbH, către fondul american Carlyle Group. Lukoil a fost pusă pe lista de sancțiuni a SUA în octombrie 2025, din cauza încetinirii negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Din această cauză, compania a fost obligată să își vândă afacerile din străinătate.

SUA i-au dat Lukoil termen până pe 28 februarie 2026 să își vândă aceste active. Compania a raportat pierderi mari (aproape jumătate din profitul net în prima jumătate a lui 2025) și a cerut guvernului rus scutiri de taxe pentru a compensa aceste pierderi.

Lukoil are peste 5.300 de benzinării în 20 de țări și rafinării în Europa. Anul trecut, a produs 13,5 milioane de tone de petrol, adică aproximativ 270.000 de barili pe zi. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și vinde carburanți printr-o rețea de 300 de benzinării.

LukOil este cea mai mare companie petrolieră din Rusia din punctul de vedere al rezervelor, al producției și al rafinării țițeiului, asigurând circa 20% din producția de țiței rusească (79,8 milioane de tone), iar la nivel global reprezintă aproximativ 2% din producția totală mondială.

LUKOIL România este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața petrolului și are peste 3.000 de angajați. Cele mai multe investiții au mers în construirea rețelei proprii de benzinării, modernizarea lor și îmbunătățirea modului în care funcționează. Compania a investit în reconstrucția stațiilor, extinderea rețelei de GPL, deschiderea unor stații noi și o platformă IT foarte performantă, care ajută la o operare mai eficientă.

Pentru activitatea și rezultatele din 2014, LUKOIL România a primit două premii importante: locul I pentru cea mai bună companie LUKOIL din afara Rusiei și locul al II-lea în Topul Național al Firmelor din România, la categoria „Întreprinderi foarte mari”, în domeniul comerțului cu carburanți.

Compania are implementat un sistem de management recunoscut internațional (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), prin care se asigură că oferă produse și servicii de calitate, protejează sănătatea și siguranța angajaților și reduce impactul asupra mediului, respectând și standardele europene de sustenabilitate (ISCC-EU).