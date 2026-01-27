Conform informațiilor publicate de Izvestia, compania a transmis o scrisoare oficială către Guvern și Ministerul Energiei, în care propune revizuirea formulei fiscale aplicate sectorului petrolier, astfel încât povara fiscală să fie redusă, iar producătorii să poată beneficia, în anumite condiții, de plăți compensatorii de la bugetul federal.

Mecanismul de stabilizare a prețurilor, introdus în 2008, este conceput pentru a echilibra impactul fluctuațiilor de pe piețele internaționale. Acesta permite compensarea companiilor petroliere atunci când prețurile interne ale carburanților sunt sub nivelul de referință global. În schimb, producătorii sunt obligați să facă plăți suplimentare către stat atunci când prețurile depășesc pragul stabilit.

Potrivit Izvestia, Lukoil solicită plafonarea discountului fiscal aplicat petrolului rusesc la 10–15 dolari pe baril, comparativ cu nivelul actual de aproximativ 20 de dolari pe baril.

În lipsa unor modificări, producătorii de petrol ar urma să vireze la buget, doar în luna decembrie, circa 13 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 170 de milioane de dolari.

Banca Centrală a Rusiei a anunțat recent că discountul petrolului Urals față de Brent – cotația de referință la nivel global – a crescut în luna noiembrie cu șase puncte procentuale, ajungând la 23%.

Deși nivelul este inferior celui înregistrat după primul val de sancțiuni occidentale din 2022, acesta reflectă presiunile tot mai mari asupra veniturilor obținute de Rusia din exporturile de petrol și gaze, principala sursă de finanțare a bugetului federal, care a reprezentat aproximativ o treime din veniturile totale ale statului în ultimul deceniu.

Potrivit Băncii Centrale a Rusiei, discountul a fost de aproape 15% în trimestrele al doilea și al treilea, urcând la 17% în octombrie.

„Credem că extinderea discountului la prețul petrolului rusesc este un fenomen temporar, ca și în 2023”, a apreciat Alexei Zabotkin, adjunctul guvernatorului Băncii Rusiei. Acesta a adăugat că exportatorii ruși de petrol și-au diversificat rutele de livrare și s-au adaptat la „noile realități” economice, potrivit Agerpres.

Datele oficiale arată că statul rus a plătit companiilor petroliere 11,5 miliarde de dolari în 2024, după ce, în 2023, sprijinul financiar s-a ridicat la 23 de miliarde de dolari.

În același timp, producția de petrol a Rusiei a continuat să scadă. În 2025, producția a fost de 512 milioane de tone, în condițiile în care extracția a scăzut pentru al treilea an consecutiv, de la 516 milioane de tone în 2024, 530 milioane de tone în 2023 și 535 milioane de tone în 2022.

Un factor major îl reprezintă atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii de combustibil, care au redus capacitatea de rafinare, în special în regiunile vestice ale Rusiei. Acest lucru limitează capacitatea de stocare și obligă producătorii să exporte rapid țițeiul, adesea la prețuri mai mici.

Pentru a ocoli sancțiunile occidentale, Rusia a dezvoltat o așa-numită „flotă din umbră”, formată din petroliere vechi sau neasigurate. Totuși, sancțiunile recente care vizează aceste nave și rețelele asociate de asigurare și comercializare au crescut costurile de transport și au complicat exporturile, ceea ce a dus la discounturi și mai mari, potrivit Reuters.

În acest context, profitabilitatea companiilor petroliere s-a deteriorat semnificativ. Profitul net al Lukoil în prima jumătate a anului 2025 a scăzut cu aproape 50%, până la 3,7 miliarde de dolari.

Prețul mediu al petrolului Urals a coborât la aproximativ 39 de dolari pe baril în decembrie, iar în ianuarie a ajuns la 35–37 de dolari, cel mai scăzut nivel de la pandemie. Sub pragul de 40 de dolari, aproximativ jumătate dintre proiectele petroliere ale Rusiei devin neprofitabile, cu pierderi estimate la circa 5 dolari pe baril, au declarat surse din industrie pentru Reuters.