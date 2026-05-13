Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Finanțelor, în ianuarie 2026 datoria administrației publice era de 1.126 miliarde de lei, iar în februarie a urcat la 1.132 miliarde de lei.

Această evoluție a dus și la majorarea ponderii în produsul intern brut, de la 58,9% la 59,3%, conform PIB-ului comunicat de Institutul Național de Statistică în 6 martie 2026.

Pragul de 60% din PIB este considerat un nivel de alertă în regulile fiscale europene, iar apropierea de această limită atrage o atenție mai mare din partea instituțiilor europene și a piețelor financiare.

Creșterea datoriei publice este urmărită atent mai ales în contextul deficitului bugetar și al costurilor tot mai mari de finanțare.

În februarie 2026, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.073 miliarde de lei, față de 1.061 miliarde de lei în luna ianuarie.

În schimb, datoria pe termen scurt a scăzut la 58,655 miliarde de lei, de la 64,868 miliarde de lei.

Cea mai mare parte a datoriei este reprezentată de titlurile de stat, care însumează 912,959 miliarde de lei.

Împrumuturile directe se ridică la 197,943 miliarde de lei, restul fiind structurat prin alte forme de finanțare.

Datele Ministerului Finanțelor arată că datoria în moneda națională se ridica în februarie la 527,048 miliarde de lei. În același timp, datoria în euro ajunsese la echivalentul a 491,812 miliarde de lei, iar cea în dolari americani la 110,456 miliarde de lei.

O depreciere a leului sau o creștere a costurilor externe de finanțare poate pune presiune suplimentară asupra bugetului public.

Cea mai mare parte a datoriei aparține administrației publice centrale, care a ajuns în februarie 2026 la 1.107 miliarde de lei, față de 1.100 miliarde de lei în luna precedentă. Din această sumă, 1.048 miliarde de lei reprezintă datorie pe termen mediu și lung.

Datoria administrației centrale este contractată în principal în lei, unde valoarea ajunge la 507,101 miliarde de lei, și în euro, unde nivelul este de 486,5 miliarde de lei echivalent.

În paralel, datoria administrației publice locale a crescut ușor la 25,211 miliarde de lei, față de 25,203 miliarde de lei în ianuarie.

În februarie, datoria internă a administrației publice a fost de 567,412 miliarde de lei, în creștere față de 558,243 miliarde de lei în ianuarie. Aceasta reprezintă 29,7% din PIB, față de 29,2% în luna anterioară.

În același timp, datoria externă a administrației publice a fost de 564,848 miliarde de lei, în ușoară scădere față de 567,77 miliarde de lei în ianuarie. Ca pondere în PIB, aceasta reprezintă 29,6%, față de 29,7% în luna precedentă.