Tánczos Barna cere accelerarea controalelor APIA pentru 2026. Verificările trebuie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Tánczos Barna
Peste 98% dintre fermierii români și-au primit deja subvențiile aferente Campaniei 2025, însă autoritățile vor să închidă rapid ultimele plăți restante. În paralel, APIA trebuie să accelereze controalele pentru 2026, astfel încât verificările să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie, iar plata avansurilor să poată începe cât mai curând.
Tánczos Barna cere accelerarea controalelor APIA pentru 2026. Verificările trebuie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie
Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, a cerut Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) să accelereze controalele pentru subvențiile aferente anului 2026 și să finalizeze cât mai rapid plățile restante pentru Campania 2025.
Tánczos Barna a avut, alături de conducerea APIA, o videoconferință cu reprezentanții centrelor județene ale agenției, în cadrul căreia a fost analizat stadiul controalelor pentru subvențiile din 2026 și au fost discutate măsurile necesare pentru urgentarea verificărilor.
În prezent, echipele de control au verificat aproape 50% din eșantionul de control clasic pe teren. Ministrul interimar al Agriculturii a stabilit ca obiectiv finalizarea verificărilor până la sfârșitul lunii septembrie și a solicitat o analiză punctuală a județelor care întâmpină dificultăți, pentru identificarea soluțiilor necesare accelerării controalelor.
Subvențiile APIA pentru 2025 au ajuns la 98%. Tánczos Barna cere plata rapidă a restanțelor către fermieri
În ceea ce privește Campania 2025, peste 98% dintre fermieri au primit deja subvențiile APIA, valoarea totală a plăților depășind 2,6 miliarde de euro. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în județele Harghita, Brăila, Ilfov, Brașov, Covasna și Ialomița, unde procentul plăților efectuate raportat la numărul cererilor depuse a trecut de 99%.
Tánczos Barna a transmis felicitări județelor care au verificat deja peste 60% din eșantionul de control pentru 2026, precum și celor care au depășit pragul de 99% în privința plăților aferente anului trecut. El a cerut APIA să încheie cât mai repede plățile pentru 2025 și să clarifice situația fermierilor care, din diferite motive, nu și-au primit încă subvențiile.
Oficialul român a subliniat că, în următoarele săptămâni, prioritatea este finalizarea controalelor aferente cererilor pentru 2026 până la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit lui, încheierea rapidă a verificărilor este necesară pentru pregătirea plății avansurilor din subvenții, astfel încât banii să ajungă cât mai repede la fermieri.
„Felicitări județelor care au verificat deja peste 60% din eșantionul de control pentru 2026 și celor care au depășit 99% în ceea ce privește plata subvențiilor pentru anul trecut. Am solicitat APIA să finalizeze cât mai curând plățile aferente anului trecut și să clarifice, în cel mai scurt timp posibil, situația fermierilor cărora, din diferite motive, nu le-au fost încă plătite subvențiile.
În paralel, obiectivul principal pentru următoarele săptămâni este finalizarea controalelor aferente cererilor pentru 2026 până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru aceasta, le-am cerut colegilor din APIA să facă toate eforturile necesare pentru încheierea cât mai rapidă a controalelor, astfel încât să putem pregăti cât mai repede plata avansurilor din subvenții, iar banii să ajungă cât mai curând la fermieri”, a declarat Tánczos Barna.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.