Guvernul majorează la 144,5 milioane de lei investiția în sistemul de alertă pentru Cartea Electronică de Identitate

SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin-carte de identitate electronica, carte de identitate cu cip, buletine cu cip

Cartea Electronică de Identitate va beneficia de un sistem de securitate digitală mai puternic, finanțat prin PNRR. Guvernul a majorat investiția în Sistemul de Alertă Timpurie la 144,5 milioane de lei, bani destinați protejării infrastructurii informatice și combaterii amenințărilor cibernetice.

Guvernul a reaprobat, joi, Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru proiectul de investiții „Sistem de alertă timpurie – SAT (Early warning system)”, destinat consolidării securității ecosistemului Cărții Electronice de Identitate (CEI).

În urma noii aprobări, valoarea cheltuielilor pentru implementarea proiectului va crește de la 106,4 milioane de lei, suma aprobată inițial, la 144,5 milioane de lei. Potrivit Guvernului, noua valoare se încadrează în bugetul aprobat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care este finanțat proiectul.

Sistemul de Alertă Timpurie va fi dezvoltat pentru a îmbunătăți performanța, reziliența și capacitatea de răspuns în fața amenințărilor cibernetice și informaționale asociate ecosistemului CEI. Guvernul susține că proiectul este necesar pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în emiterea și gestionarea cărții electronice de identitate.

Sistemul va acoperi inclusiv infrastructura IT&C care susține serviciile digitale ale Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Executivului, SAT va avea un rol important în protejarea resurselor informatice necesare furnizării serviciilor publice electronice atât pentru cetățeni, cât și pentru personalul MAI.

Prin această investiție, autoritățile urmăresc consolidarea infrastructurii digitale asociate Cărții Electronice de Identitate și creșterea capacității de prevenire și reacție în cazul unor amenințări cibernetice sau informaționale.

Sistemul va facilita interacțiunea digitală dintre entitățile publice și private și cetățeni, prin intermediul unei infrastructuri informatice sigure și reziliente.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Componenta 7 – Transformare digitală, în cadrul Investiției 8 – Cartea Electronică de Identitate (CEI) și semnătura digitală calificată, Jalonul 174.

Investiția urmărește o abordare integrată și proactivă pentru prevenirea, descurajarea și contracararea unor agresiuni cibernetice complexe, contribuind astfel la creșterea nivelului de securitate a serviciilor digitale și a infrastructurii informatice.