Streamingul câștigă tot mai mult teren în UE. Aproape unul din trei utilizatori de internet plătește pentru filme, seriale sau sport

Abonamentele online plătite au devenit o componentă tot mai importantă a consumului digital în Uniunea Europeană. Datele pentru 2025 arată că aproape o treime dintre utilizatorii de internet din UE plăteau pentru servicii de streaming de filme, seriale sau evenimente sportive. Serviciile de streaming muzical ocupă locul al doilea, în timp ce abonamentele pentru publicații online și cele pentru jocuri sunt mult mai puțin răspândite.

Accesul la filme, seriale și transmisiuni sportive prin intermediul platformelor online continuă să atragă europenii. Potrivit datelor Eurostat, în 2025, 32,7% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană aveau un abonament plătit la un serviciu de streaming pentru filme, seriale sau evenimente sportive.

Este cea mai ridicată pondere dintre cele patru categorii de abonamente online analizate.

Pe locul al doilea se află serviciile de streaming muzical. Aproximativ 23% dintre utilizatorii de internet din UE plăteau pentru un astfel de abonament.

Diferența devine considerabilă în cazul conținutului editorial. Numai 7,2% dintre utilizatorii de internet aveau un abonament plătit la site-uri de știri, ziare sau reviste online.

Cea mai redusă pondere a fost înregistrată în cazul serviciilor de streaming pentru jocuri, pentru care plăteau 6,1% dintre utilizatorii de internet.

Diferențele dintre statele membre sunt importante în ceea ce privește disponibilitatea utilizatorilor de a plăti pentru filme, seriale și sport online.

Irlanda ocupă primul loc în Uniunea Europeană. În 2025, 63,9% dintre utilizatorii de internet din această țară aveau abonamente plătite la astfel de servicii.

Danemarca se situează foarte aproape, cu o pondere de 61,1%, iar podiumul este completat de Olanda, unde procentul ajunge la 59,2%.

Astfel, în aceste state, aproximativ șase din zece utilizatori de internet plătesc pentru accesul la conținut video sau sportiv prin servicii de streaming.

La celălalt capăt al clasamentului se află Bulgaria. Doar 9,3% dintre utilizatorii de internet din această țară plăteau în 2025 pentru servicii de streaming de filme, seriale sau sport.

Printre cele mai reduse ponderi din UE se numără și Slovenia, cu 13,7%, urmată de Letonia, cu 16,7%, și Lituania, cu 17,4%.

Diferența dintre extreme este astfel foarte mare: ponderea înregistrată în Irlanda este de aproape șapte ori mai ridicată decât cea din Bulgaria.

Datele Eurostat evidențiază și o diferență importantă între tipurile de conținut pentru care utilizatorii sunt dispuși să plătească.

În timp ce 32,7% dintre utilizatorii de internet achită un abonament pentru filme, seriale sau sport și 23% pentru muzică, numai 7,2% plătesc pentru acces la site-uri de știri, ziare sau reviste.

Prin urmare, serviciile video cu plată au o pondere de peste patru ori mai mare decât abonamentele pentru publicațiile de presă online.

Datele se referă la utilizatorii de internet din Uniunea Europeană și la abonamentele online plătite înregistrate în anul 2025.