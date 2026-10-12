Bucureștenii vor rămâne fără apă rece între 13 și 16 octombrie. Apa Nova a anunțat întreruperi. Ce zone sunt afectate

Locuitorii din patru sectoare ale Bucureștiului vor fi afectați de întreruperi programate ale alimentării cu apă rece în perioada 13-16 octombrie 2026. Apa Nova a anunțat că măsurile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de modernizare și intervenții asupra rețelei de alimentare cu apă din Capitală. Compania a publicat lista străzilor vizate, precum și zilele și intervalele orare în care furnizarea apei va fi întreruptă.

Bucureștenii care locuiesc în sectoarele 1, 2, 4 și 5 trebuie să se pregătească pentru întreruperi temporare ale alimentării cu apă rece, programate în perioada 13-16 octombrie 2026.

Potrivit informațiilor publicate de Apa Nova pe site-ul oficial al companiei, întreruperile sunt determinate de lucrările planificate de modernizare a rețelei de alimentare cu apă din București.

Intervențiile vor avea loc în mai multe zone ale Capitalei, iar durata întreruperilor diferă în funcție de strada afectată și de complexitatea lucrărilor programate.

În anumite situații, alimentarea cu apă va fi întreruptă pentru aproximativ două ore și jumătate, în timp ce în alte zone lucrările sunt programate pe parcursul a șapte sau nouă ore.

Apa Nova a pus la dispoziția consumatorilor lista adreselor vizate, astfel încât locuitorii să poată verifica dacă sunt afectați de lucrările anunțate.

Cele mai multe intervenții sunt programate în Sectorul 2, însă întreruperi ale alimentării cu apă rece vor avea loc și în sectoarele 1, 4 și 5.

În Sectorul 1, Apa Nova a programat lucrări de modernizare care vor afecta alimentarea cu apă rece pe trei străzi. Prima intervenție este programată pe Strada George Enescu, în data de 14 octombrie 2026, între orele 00:30 și 03:00.

În acest interval, consumatorii din zona vizată vor rămâne fără apă rece timp de aproximativ două ore și jumătate. Alte două străzi vor fi afectate de lucrări desfășurate pe timpul nopții, în intervalul 13-14 octombrie.

Este vorba despre Strada Piatra Morii și Strada Turnu Roșu, unde alimentarea cu apă rece va fi întreruptă începând de marți, 13 octombrie 2026, ora 22:00. Reluarea alimentării este programată pentru miercuri, 14 octombrie 2026, la ora 05:00. Astfel, locuitorii de pe cele două străzi vor fi afectați de o întrerupere programată de șapte ore.

Sectorul 2 se află printre zonele în care Apa Nova a anunțat cele mai multe intervenții de modernizare a rețelei. Lucrările sunt programate în mai multe intervale orare, începând din seara zilei de 13 octombrie și continuând până pe 16 octombrie.

Pe Strada Luchian Ștefan, Calea Moșilor, Intrarea Vermont Nicolae și Bulevardul Carol, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă începând cu 13 octombrie 2026, ora 22:00.

Lucrările se vor încheia, conform programului anunțat, pe 14 octombrie 2026, la ora 05:00. Întreruperea va dura șapte ore. Tot pe 14 octombrie, Apa Nova va interveni pe Strada Piatra Mare, unde alimentarea cu apă rece va fi oprită între orele 00:30 și 03:00.

În aceeași zi, sunt programate lucrări și pe Bulevardul Ferdinand I, Strada Eufrosin Poteca și Bulevardul Gara Obor. În aceste zone, furnizarea apei reci va fi întreruptă pe 14 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00-16:00.

Prin urmare, consumatorii vizați de aceste intervenții vor rămâne fără apă rece timp de șapte ore. O altă intervenție este programată pe Strada Calafat, în data de 15 octombrie 2026.

Apa Nova a anunțat că alimentarea cu apă rece va fi întreruptă între orele 00:30 și 03:00, pentru aproximativ două ore și jumătate. De asemenea, compania a programat lucrări pe Șoseaua Iancului, în data de 16 octombrie 2026, între orele 00:30 și 03:00.

În acest caz, însă, intervenția nu are zonă de influență și nu vor exista clienți afectați de întreruperea alimentării cu apă. Astfel, deși Șoseaua Iancului figurează pe lista lucrărilor planificate, Apa Nova precizează că intervenția nu va produce întreruperi pentru consumatori.

În Sectorul 4, lucrările de modernizare sunt programate pentru joi, 15 octombrie 2026. Apa Nova a anunțat două intervenții, care vor afecta mai multe străzi și artere importante din această parte a Capitalei. Prima intervenție vizează Drumul Jilavei, Strada Vârciorova, Strada Drăgănești, Șoseaua Berceni, Intrarea Balaci și Strada Dealu Mare.

În toate aceste zone, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă pe 15 octombrie 2026, între orele 09:00 și 18:00. Durata programată a întreruperii este de nouă ore, aceasta fiind cea mai lungă perioadă de sistare a alimentării cu apă dintre intervențiile anunțate pentru cele patru sectoare.

Tot în Sectorul 4, Apa Nova va desfășura lucrări pe Calea Șerban Vodă, în data de 15 octombrie 2026. Pentru această zonă, întreruperea alimentării cu apă rece este programată între orele 00:30 și 03:00. Astfel, locuitorii afectați de intervenția de pe Calea Șerban Vodă vor rămâne fără apă rece timp de aproximativ două ore și jumătate.

În Sectorul 5, Apa Nova a anunțat o intervenție de modernizare care va avea loc vineri, 16 octombrie 2026. Lucrările sunt programate pe Șoseaua Panduri, unde alimentarea cu apă rece va fi întreruptă între orele 00:30 și 03:00.

Durata estimată a întreruperii este de două ore și jumătate. Aceasta este singura zonă din Sectorul 5 menționată în lista intervențiilor programate pentru perioada 13-16 octombrie.

Apa Nova a publicat informațiile referitoare la lucrările de modernizare și la întreruperile programate ale alimentării cu apă rece pe site-ul oficial al companiei, în secțiunea dedicată informațiilor utile pentru consumatori.

Lista cuprinde străzile vizate, datele intervențiilor, intervalele orare și efectele estimate asupra alimentării cu apă.

Potrivit programului anunțat, întreruperile vor începe în seara zilei de 13 octombrie și vor continua până pe 16 octombrie 2026.

Cele mai lungi întreruperi sunt programate în Sectorul 4, unde locuitorii de pe Drumul Jilavei, Strada Vârciorova, Strada Drăgănești, Șoseaua Berceni, Intrarea Balaci și Strada Dealu Mare vor rămâne fără apă rece timp de nouă ore.

În celelalte zone, întreruperile programate au durate cuprinse între două ore și jumătate și șapte ore.

Bucureștenii care locuiesc pe străzile menționate pot consulta informațiile publicate de Apa Nova pentru a verifica programul intervențiilor și pentru a se pregăti pentru perioadele în care alimentarea cu apă rece va fi indisponibilă.