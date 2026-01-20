Duminică, 18 ianuarie 2026, obștea Mănăstirii Doamnei-Moglănești din orașul Toplița, județul Harghita, a anunțat trecerea la cele sfinte a maicii Steliana Bursuc, una dintre cele mai vechi viețuitoare ale așezământului monahal.

Maica Steliana a trăit peste 25 de ani în cadrul mănăstirii, fiind cunoscută de credincioși pentru blândețea și dăruirea sa față de semeni.

Născută la 1 ianuarie 1943, în localitatea Dămileni, comuna Cristinești, județul Botoșani, maica Steliana a ales viața monahală în anul 1992.

Din acel moment, ea s-a dedicat slujirii lui Hristos timp de 34 de ani, perioadă în care a fost apreciată pentru dragostea și jertfa cu care și-a împlinit ascultările zilnice.

Reprezentanții obștii Mănăstirii Doamnei-Moglănești au transmis că maica Steliana a ales viața monahală din dorința de a fi mireasă a lui Hristos și că L-a slujit cu multă dragoste și devotament pe parcursul întregii sale vieți călugărești.

Totodată, obștea a precizat că se roagă ca Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace, în lăcașurile drepților.

„A intrat în viața monahală în anul 1992, dorind să fie mireasă a lui Hristos, pe care L-a slujit cu multă dragoste și jertfă în lumea aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace, în lăcașurile drepților”, este mesajul venit de la obștea Mănăstirii Doamnei-Moglănești.

„Maică Steliana, roagă-te în Împărăția Cerurilor și pentru noi, obștea Mănăstirii din Moglănești, dar și pentru toți cititorii, închinătorii și ostenitorii acestei sfinte mănăstiri. Veșnica ei pomenire!”, au transmis maicile care sunt acum în doliu.

Maica Steliana a fost condusă pe ultimul drum marți, 20 ianuarie, la orele prânzului, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

La slujba de înmormântare au participat maici, preoți și numeroși credincioși care au dorit să îi aducă un ultim omagiu.

După anunțul trecerii sale la Domnul, pe pagina oficială a mănăstirii au fost postate sute de mesaje de condoleanțe.

Credincioșii au evocat blândețea maicii Steliana și iubirea pe care aceasta o arăta tuturor celor care îi treceau pragul.

Unii au arătat că viața, munca, credința și milostenia sa sunt dovada unei trăiri autentice în Hristos și și-au exprimat convingerea că Dumnezeu i-a pregătit un loc în Împărăția Sa. Iată doar două dintre mesajele emoționante:

„Bunul Dumnezeu să îi dăruiască iertare de păcate și odihnă veșnică și să o așeze cu drepții! O măicuță plină de blândețe și bucurie ce te odihnea cu dragoste, cu cuvinte frumoase și bucurie. Sărutăm mâna, maică, pentru ultima oară.”

„Pentru viața, crucea, munca, credința, iubirea nemărginită pentru semeni, milostenia, Dumnezeu sigur i-a pregătit un loc în împărăția Sa, de unde va veghea asupra celor rămași aici. Dumnezeu s-o odihnească în pace!”

Mănăstirea Doamnei-Moglănești, monument istoric fondat în anul 1658, este cea mai veche mănăstire din județul Harghita și a fost, timp de decenii, locul în care maica Steliana și-a împlinit chemarea duhovnicească.