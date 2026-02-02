Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 2 februarie 2026, pe strada Ion Andreescu, la blocul ST4. Pompierii ISU Constanța au intervenit pentru a prelua victima, care a fost găsită pe acoperișul scării blocului.

Clubul Sportiv Farul Constanța a transmis condoleanțe familiei îndoliate. Clubul a precizat că este alături de familia Răileanu și de toți cei care l-au cunoscut în activitatea sa sportivă. Ferdinand Răileanu a fost campion mondial, european și multiplu campion național la juniori și seniori, fiind unul dintre cei mai valoroși sportivi ai secției de gimnastică aerobică a clubului.

Ferdinand Răileanu s-a format la CSS nr. 1 și la Farul Constanța, fiind pregătit de antrenoarea Cristiana Spanu. De-a lungul carierei, a devenit campion mondial și european și a obținut numeroase medalii la competițiile naționale, atât la nivel de juniori, cât și de seniori. Gimnastica aerobică este o disciplină care presupune mișcări continue, de intensitate ridicată, executate pe muzică, în care coordonarea și forța sunt la fel de importante ca expresivitatea. Este un sport extrem de solicitant, iar drumul către un titlu mondial presupune ani de muncă zilnică și pregătire constantă.

În clasamentul Federației Române de Gimnastică din 2009, Răileanu era menționat printre cei mai valoroși sportivi ai gimnasticii aerobice, alături de Valentin Mavrodineanu și Mircea Brânzea. De asemenea, la Direcția pentru Sport și Tineret Constanța figura constant ca sportiv de performanță al clubului Farul. Timp de mai mulți ani, a reprezentat un reper important pentru generațiile tinere din cadrul clubului.

Pe rețelele sociale au fost publicate numeroase mesaje din partea foștilor colegi, antrenori și persoane apropiate. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om riguros, profund atașat de sport, mereu dispus să se implice în pregătirea tinerilor gimnaști aflați la început de drum.

Gimnastica aerobică are o tradiție bine conturată la Constanța, iar secția Farul a format constant sportivi de nivel european, mulți dintre aceștia pregătiți de aceeași antrenoare, Cristiana Spanu. Cu toate acestea, disciplina rămâne în afara atenției principale a sportului românesc. Dispariția lui Ferdinand Răileanu, la o vârstă la care în alte ramuri sportive abia începe retragerea din activitate, lasă un gol dificil de acoperit.