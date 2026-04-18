Costuri închiriere baze sportive în România. Sportul joacă un rol esențial în menținerea sănătății fizice și mentale, fiind una dintre cele mai eficiente forme de prevenție împotriva bolilor moderne asociate sedentarismului. Activitatea fizică regulată contribuie la îmbunătățirea sistemului cardiovascular, la menținerea unei greutăți corporale optime și la reducerea riscului de afecțiuni cronice precum diabetul de tip 2, hipertensiunea arterială sau anumite boli metabolice.

Dincolo de beneficiile strict medicale, sportul are un impact direct asupra stării psihologice. Practicat constant, acesta reduce nivelul de stres, îmbunătățește calitatea somnului și stimulează eliberarea de endorfine, cunoscute ca „hormonii fericirii”. În plus, activitatea sportivă are o dimensiune socială importantă, facilitând interacțiunea, disciplina și lucrul în echipă.

În acest context, accesul la infrastructură sportivă adecvată devine un factor critic. Calitatea și disponibilitatea bazelor sportive influențează direct frecvența cu care oamenii aleg să facă mișcare, fie că vorbim despre sport de performanță sau activități recreaționale. De aceea, analiza costurilor de închiriere a bazelor sportive din România devine relevantă atât pentru cluburi și organizații, cât și pentru utilizatorii individuali.

Infrastructura sportivă din România este diversificată și variază în funcție de scopul utilizării, nivelul de performanță și tipul de investiție. De la facilități simple pentru amatori până la complexe moderne destinate competițiilor oficiale, bazele sportive pot fi clasificate în mai multe categorii principale.

Tip bază sportivă Descriere Exemple de utilizare Caracteristici principale Terenuri sportive exterioare Cea mai răspândită formă de infrastructură sportivă, utilizată pentru activități recreaționale și antrenamente locale Fotbal, minifotbal, baschet, handbal, multisport Accesibile ca preț, întâlnite în cartiere, școli și complexe private Săli de sport acoperite Spații interioare destinate sporturilor de sală și antrenamentelor pe tot parcursul anului Handbal, baschet, volei, fitness Independente de condițiile meteo, variate ca dimensiune și dotări Baze sportive complexe Infrastructuri extinse cu multiple facilități într-un singur perimetru Antrenamente, competiții locale și naționale, sport juvenil Pot include terenuri multiple, vestiare, tribune și spații administrative Baze sportive acoperite (balon / structură metalică) Terenuri acoperite pentru utilizare permanentă, indiferent de sezon Minifotbal, antrenamente regulate Utilizare pe tot parcursul anului, frecvent în zona privată Complexe sportive și stadioane Infrastructuri de nivel înalt, destinate competițiilor oficiale și evenimentelor mari Fotbal profesionist, evenimente sportive majore Omologate, cu tribune, standarde ridicate și capacitate mare

Costurile pentru bazele sportive din România diferă în funcție de locație, dar și de alte criterii.

De exemplu, prețurile pentru baza sportivă din Turnu Măgurele sunt:

Facilități Tarif cu nocturnă Tarif fără nocturnă Observații Sală de sport 90 lei/oră 75 lei/oră Diferențiere în funcție de utilizarea instalației de iluminat Teren tenis de câmp 30 lei/oră 25 lei/oră Tarif redus în lipsa nocturnei Teren minifotbal 90 lei/oră 75 lei/oră Una dintre cele mai solicitate facilități Activități sportive individuale 9 lei/oră 8 lei/oră Tarif pentru utilizare individuală a complexului Tenis de câmp în sala de sport 30–90 lei/oră 25–75 lei/oră Se aplică același tarif ca pe terenul exterior, în funcție de nocturnă

Sursa: municipiulturnumagurele.ro

Sala de Sport Polivalentă Moroasa

Spațiu de activitate 8:00–16:00 16:00–22:00 Observații Teren handbal / minifotbal 130 lei/oră 220 lei/oră Tarif diferențiat în funcție de intervalul orar Sală de curs 75 lei/oră — Tarif unic Sală gimnastică 100 lei/oră 120 lei/oră Tarif mai ridicat seara Sală fitness 60 lei/oră 90 lei/oră Tarif diferențiat pe intervale Saună (max. 6 persoane) 175 lei/oră — Tarif fix Saună + jacuzzi 310 lei/oră — Pachet complet wellness

Sursa: ubbcluj.ro

În cadrul Sălii de Sport Polivalente Moroasa, sunt prevăzute anumite categorii de reduceri destinate comunității academice și sportive.

Studenții și angajații Universității Babeș-Bolyai (UBB) beneficiază de o reducere de 50% la tarifele aferente punctelor 1 (teren handbal/minifotbal), 3 (sală de gimnastică) și 4 (sală fitness), cu condiția ca toți participanții din grup să facă parte din această categorie.

De asemenea, elevii și sportivii din cadrul entităților partenere UBB pot beneficia de o reducere de 50% la utilizarea terenului de handbal/minifotbal, însă doar în cazul activităților organizate oficial.

Spațiu de activitate 8:00–16:00 16:00–22:00 Observații Teren handbal / minifotbal (1 oră/săptămână) 440 lei 700 lei Abonament lunar (4 ședințe x 1 oră) Sală gimnastică (3 ore/săptămână) 660 lei 1.200 lei Frecvență medie Sală gimnastică (5 ore/săptămână) 1.300 lei 2.000 lei Utilizare intensă Sală fitness (3 ore/săptămână) 350 lei 550 lei Abonament de întreținere Sală fitness (5 ore/săptămână) 440 lei 720 lei Utilizare frecventă Saună (1 oră/săptămână) 580 lei — Tarif fix lunar Saună + jacuzzi (1 oră/săptămână) 880 lei — Pachet wellness

Sursa: ubbcluj.ro

Studenții și angajații Universității Babeș-Bolyai (UBB) beneficiază de o reducere de 50% la punctele 1, 2 și 3, cu condiția ca toți participanții să facă parte din această categorie. Elevii și sportivii din entități partenere UBB beneficiază de aceeași reducere de 50% pentru punctul 1, exclusiv în cazul activităților organizate.

Pentru abonamentele cu durată mai mare de 6 luni, tarifele se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație al UBB.

Tarif închiriere sală de sport și baze sportive la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Facilități Studenți USV Personal universitate Externi Observații Sală sport – tenis de câmp 30 lei/h 40 lei/h 60 lei/h Tarif orar Sală sport – alte activități 60 lei/h 80 lei/h 100 lei/h Tarif orar Balon încălzit – teren tenis 20 lei/h 25 lei/h 40 lei/h — Balon încălzit – pistă gratuit gratuit 20 lei/h — Balon neîncălzit – teren tenis 15 lei/h 25 lei/h 35 lei/h — Balon neîncălzit – pistă gratuit gratuit 20 lei/h — Nocturnă vară – teren tenis 15 lei/h 20 lei/h 30 lei/h — Nocturnă vară – pistă gratuit gratuit 20 lei/h — Teren acoperit cu încălzire (fotbal) 80 lei/h 100 lei/h 140 lei/h — Teren acoperit fără încălzire 60 lei/h 80 lei/h 120 lei/h — Teren neacoperit 50 lei/h 70 lei/h 100 lei/h — Masă tenis fără palete — — 4 lei/h echipament propriu Masă tenis cu 2 palete — — 6 lei/h echipament inclus parțial Masă tenis cu 4 palete + minge — — 10 lei/h echipament complet

Sursa: usv.ro

Tarife închiriere baza sportivă sala ”Olimpia” din Ploiești

Nr. crt. Denumire tarif Valoare/oră 1 Tarif folosire sală antrenamente (loturi olimpice, structuri sportive, COSR etc.) 140 lei 2 Jocuri oficiale seniori 280 lei 3 Jocuri oficiale juniori 165 lei 4 Alte competiții oficiale 320 lei 5 Pregătire sală înainte de competiții 110 lei 6 Arena sportivă persoane fizice (iarna / vara) 195 lei / 165 lei 7 Teren fotbal zi / nocturnă public: 60/70 lei • structuri: 40/50 lei 8 Teren tenis zi / nocturnă public: 30/35 lei • structuri: 25/30 lei 9 Teren baschet zi (tot teren / 1 coș) public: 40/20 lei • structuri: 25/15 lei Teren baschet nocturnă (tot teren / 1 coș) public: 45/25 lei • structuri: 30/20 lei 10 Sală forță (grup organizat cu instructor) 65 lei/oră 11 Sală antrenament 55 lei 12 Tenis de masă 15 lei/masă

Analiza tarifelor din statele Uniunii Europene arată o diferențiere puternică între Europa de Vest și Europa de Est, dar și între infrastructura privată și cea universitară sau publică. În general, terenurile de fotbal și sălile polivalente din Europa de Vest tind să fie semnificativ mai scumpe, în timp ce Europa de Est oferă tarife mai accesibile, cu variații mari în funcție de oraș, dotări și sezon.