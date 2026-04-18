Costuri închiriere baze sportive în România. Sportul joacă un rol esențial în menținerea sănătății fizice și mentale, fiind una dintre cele mai eficiente forme de prevenție împotriva bolilor moderne asociate sedentarismului. Activitatea fizică regulată contribuie la îmbunătățirea sistemului cardiovascular, la menținerea unei greutăți corporale optime și la reducerea riscului de afecțiuni cronice precum diabetul de tip 2, hipertensiunea arterială sau anumite boli metabolice.

Dincolo de beneficiile strict medicale, sportul are un impact direct asupra stării psihologice. Practicat constant, acesta reduce nivelul de stres, îmbunătățește calitatea somnului și stimulează eliberarea de endorfine, cunoscute ca „hormonii fericirii”. În plus, activitatea sportivă are o dimensiune socială importantă, facilitând interacțiunea, disciplina și lucrul în echipă.

În acest context, accesul la infrastructură sportivă adecvată devine un factor critic. Calitatea și disponibilitatea bazelor sportive influențează direct frecvența cu care oamenii aleg să facă mișcare, fie că vorbim despre sport de performanță sau activități recreaționale. De aceea, analiza costurilor de închiriere a bazelor sportive din România devine relevantă atât pentru cluburi și organizații, cât și pentru utilizatorii individuali.

Tipuri de baze sportive din România

Infrastructura sportivă din România este diversificată și variază în funcție de scopul utilizării, nivelul de performanță și tipul de investiție. De la facilități simple pentru amatori până la complexe moderne destinate competițiilor oficiale, bazele sportive pot fi clasificate în mai multe categorii principale.

Republica Moldova, tot mai aproape de UE. Siegfried Mureșan: În câțiva ani, va deveni stat membru al Uniunii Europene
Republica Moldova, tot mai aproape de UE. Siegfried Mureșan: În câțiva ani, va deveni stat membru al Uniunii Europene
Reguli noi pentru retragerea banilor de la Pilonul III. Decizia luată de ASF. Cum se vor face plățile
Reguli noi pentru retragerea banilor de la Pilonul III. Decizia luată de ASF. Cum se vor face plățile
Tip bază sportivă Descriere Exemple de utilizare Caracteristici principale
Terenuri sportive exterioare Cea mai răspândită formă de infrastructură sportivă, utilizată pentru activități recreaționale și antrenamente locale Fotbal, minifotbal, baschet, handbal, multisport Accesibile ca preț, întâlnite în cartiere, școli și complexe private
Săli de sport acoperite Spații interioare destinate sporturilor de sală și antrenamentelor pe tot parcursul anului Handbal, baschet, volei, fitness Independente de condițiile meteo, variate ca dimensiune și dotări
Baze sportive complexe Infrastructuri extinse cu multiple facilități într-un singur perimetru Antrenamente, competiții locale și naționale, sport juvenil Pot include terenuri multiple, vestiare, tribune și spații administrative
Baze sportive acoperite (balon / structură metalică) Terenuri acoperite pentru utilizare permanentă, indiferent de sezon Minifotbal, antrenamente regulate Utilizare pe tot parcursul anului, frecvent în zona privată
Complexe sportive și stadioane Infrastructuri de nivel înalt, destinate competițiilor oficiale și evenimentelor mari Fotbal profesionist, evenimente sportive majore Omologate, cu tribune, standarde ridicate și capacitate mare

Costurile pentru bazele sportive din România diferă în funcție de locație, dar și de alte criterii.

De exemplu, prețurile pentru baza sportivă din Turnu Măgurele sunt:

Facilități Tarif cu nocturnă Tarif fără nocturnă Observații
Sală de sport 90 lei/oră 75 lei/oră Diferențiere în funcție de utilizarea instalației de iluminat
Teren tenis de câmp 30 lei/oră 25 lei/oră Tarif redus în lipsa nocturnei
Teren minifotbal 90 lei/oră 75 lei/oră Una dintre cele mai solicitate facilități
Activități sportive individuale 9 lei/oră 8 lei/oră Tarif pentru utilizare individuală a complexului
Tenis de câmp în sala de sport 30–90 lei/oră 25–75 lei/oră Se aplică același tarif ca pe terenul exterior, în funcție de nocturnă

Sursa: municipiulturnumagurele.ro

Sala de Sport Polivalentă Moroasa

Spațiu de activitate 8:00–16:00 16:00–22:00 Observații
Teren handbal / minifotbal 130 lei/oră 220 lei/oră Tarif diferențiat în funcție de intervalul orar
Sală de curs 75 lei/oră Tarif unic
Sală gimnastică 100 lei/oră 120 lei/oră Tarif mai ridicat seara
Sală fitness 60 lei/oră 90 lei/oră Tarif diferențiat pe intervale
Saună (max. 6 persoane) 175 lei/oră Tarif fix
Saună + jacuzzi 310 lei/oră Pachet complet wellness

Sursa: ubbcluj.ro

În cadrul Sălii de Sport Polivalente Moroasa, sunt prevăzute anumite categorii de reduceri destinate comunității academice și sportive.

Studenții și angajații Universității Babeș-Bolyai (UBB) beneficiază de o reducere de 50% la tarifele aferente punctelor 1 (teren handbal/minifotbal), 3 (sală de gimnastică) și 4 (sală fitness), cu condiția ca toți participanții din grup să facă parte din această categorie.

De asemenea, elevii și sportivii din cadrul entităților partenere UBB pot beneficia de o reducere de 50% la utilizarea terenului de handbal/minifotbal, însă doar în cazul activităților organizate oficial.

Spațiu de activitate 8:00–16:00 16:00–22:00 Observații
Teren handbal / minifotbal (1 oră/săptămână) 440 lei 700 lei Abonament lunar (4 ședințe x 1 oră)
Sală gimnastică (3 ore/săptămână) 660 lei 1.200 lei Frecvență medie
Sală gimnastică (5 ore/săptămână) 1.300 lei 2.000 lei Utilizare intensă
Sală fitness (3 ore/săptămână) 350 lei 550 lei Abonament de întreținere
Sală fitness (5 ore/săptămână) 440 lei 720 lei Utilizare frecventă
Saună (1 oră/săptămână) 580 lei Tarif fix lunar
Saună + jacuzzi (1 oră/săptămână) 880 lei Pachet wellness

Sursa: ubbcluj.ro

Studenții și angajații Universității Babeș-Bolyai (UBB) beneficiază de o reducere de 50% la punctele 1, 2 și 3, cu condiția ca toți participanții să facă parte din această categorie. Elevii și sportivii din entități partenere UBB beneficiază de aceeași reducere de 50% pentru punctul 1, exclusiv în cazul activităților organizate.

Pentru abonamentele cu durată mai mare de 6 luni, tarifele se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație al UBB.

Tarif închiriere sală de sport și baze sportive la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Facilități Studenți USV Personal universitate Externi Observații
Sală sport – tenis de câmp 30 lei/h 40 lei/h 60 lei/h Tarif orar
Sală sport – alte activități 60 lei/h 80 lei/h 100 lei/h Tarif orar
Balon încălzit – teren tenis 20 lei/h 25 lei/h 40 lei/h
Balon încălzit – pistă gratuit gratuit 20 lei/h
Balon neîncălzit – teren tenis 15 lei/h 25 lei/h 35 lei/h
Balon neîncălzit – pistă gratuit gratuit 20 lei/h
Nocturnă vară – teren tenis 15 lei/h 20 lei/h 30 lei/h
Nocturnă vară – pistă gratuit gratuit 20 lei/h
Teren acoperit cu încălzire (fotbal) 80 lei/h 100 lei/h 140 lei/h
Teren acoperit fără încălzire 60 lei/h 80 lei/h 120 lei/h
Teren neacoperit 50 lei/h 70 lei/h 100 lei/h
Masă tenis fără palete 4 lei/h echipament propriu
Masă tenis cu 2 palete 6 lei/h echipament inclus parțial
Masă tenis cu 4 palete + minge 10 lei/h echipament complet

Sursa: usv.ro

Tarife închiriere baza sportivă sala ”Olimpia” din Ploiești

Nr. crt. Denumire tarif Valoare/oră
1 Tarif folosire sală antrenamente (loturi olimpice, structuri sportive, COSR etc.) 140 lei
2 Jocuri oficiale seniori 280 lei
3 Jocuri oficiale juniori 165 lei
4 Alte competiții oficiale 320 lei
5 Pregătire sală înainte de competiții 110 lei
6 Arena sportivă persoane fizice (iarna / vara) 195 lei / 165 lei
7 Teren fotbal zi / nocturnă public: 60/70 lei • structuri: 40/50 lei
8 Teren tenis zi / nocturnă public: 30/35 lei • structuri: 25/30 lei
9 Teren baschet zi (tot teren / 1 coș) public: 40/20 lei • structuri: 25/15 lei
Teren baschet nocturnă (tot teren / 1 coș) public: 45/25 lei • structuri: 30/20 lei
10 Sală forță (grup organizat cu instructor) 65 lei/oră
11 Sală antrenament 55 lei
12 Tenis de masă 15 lei/masă

Costuri închirieri baze sportive în UE

Analiza tarifelor din statele Uniunii Europene arată o diferențiere puternică între Europa de Vest și Europa de Est, dar și între infrastructura privată și cea universitară sau publică. În general, terenurile de fotbal și sălile polivalente din Europa de Vest tind să fie semnificativ mai scumpe, în timp ce Europa de Est oferă tarife mai accesibile, cu variații mari în funcție de oraș, dotări și sezon.

Țară / oraș Tip facilitate Tarif estimativ pe oră Observații
Franța / Spania Fotbal 5-a-side (lanțuri private) €80 – €130 Operatori comerciali (Urban Soccer, Le Five)
Lituania (Vilnius) Teren fotbal / bază sportivă €89 – €300 Variație mare în funcție de dotări
Estonia (Tallinn) Fotbal pe plajă / arenă mare ~€200 Facilități premium
Ungaria (Budapesta) Terenuri publice (membership) ~€13 taxă + utilizare redusă Acces pe bază de abonament
Estonia (Tallinn) Baschet ~€75 Tarif mediu urban
Polonia (Szczecin) Tenis ~€52 Unul dintre cele mai ridicate din regiune
Estonia (Tallinn) Tenis (weekend) ~€42.76 Tarif mediu weekend
Bulgaria (Albena) Tenis €15 – €21 Include adesea nocturnă
Italia (Milano / Torino) Tenis €35 – €38 Tarif urban standard
Spania (Valencia) Padel ~€14 Tarif foarte competitiv
Spania (Valencia) Fotbal 5-a-side ~€40 Cu iluminare inclusă
Germania (universități) Spații sportive deschise de la €20 Tarife pentru public extern
Olanda (Twente) Sală polivalentă ~€75 Pentru utilizatori externi
Olanda (Twente) Pistă atletism ~€22.50 Tarif separat per utilizare