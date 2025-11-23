În 2024, Plexus a direcționat peste 7,8 milioane de euro în echipamente și instalații de producție, 1,8 milioane pentru modernizarea clădirilor și aproximativ 458.000 în echipamente IT. „Investim pentru a ne consolida capacitatea de producție și pentru a susține clienți globali în domenii extrem de exigente”, subliniază Popescu.

Plexus a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” în 2025, iar cu această ocazie, Daciana Popescu, Director Finance, a oferit un interviu publicației în care a vorbit despre realizările recente și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

DACIANA POPESCU: Compania noastră a trecut în ultimul an printr-o serie de provocări semnificative, marcate de digitalizarea accelerată. Implementarea sistemelor precum e-Factura, SAF-T și e-Transport a necesitat resurse considerabile pentru adaptarea proceselor interne și a sistemelor IT. De asemenea, pregătirea pentru raportarea ESG a implicat crearea unei strategii de colectare a datelor pentru evaluarea amprentei de carbon, definirea indicatorilor sociali și de guvernanță și implementarea sistemelor de colectare a datelor non-financiare.

Această raportare a fost ulterior amânată de către Directiva Omnibus, evidențiind lipsa de predictibilitate cu care ne confruntăm constant, generată de incertitudinile politice și fiscale, de modificările legislative frecvente, introduse adesea cu scurt timp înainte de a intra în vigoare.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

DP: Inovație și tehnologie: investiția constantă în tehnologie de ultima generație și automatizare. Acest lucru ne permite să menținem o calitate superioară a produselor, să reducem erorile de producție și să optimizăm costurile. Modernizarea continuă a liniilor de producție ne poziționează ca un partener fiabil din punct de vedere tehnologic pe piață. Eficiența costurilor și Flexibilitatea:

Ne diferențiem prin capacitatea de a oferi costuri competitive, fără a face compromisuri la calitate. Poziționarea noastră în România ne oferă avantaje logistice și de cost al forței de muncă, pe care le optimizăm constant prin procese financiare stricte și un management riguros al lanțului de aprovizionare. De asemenea, flexibilitatea operațională este un punct forte, putem adapta rapid producția la cerințele specifice ale clienților, datorită proceselor noastre scalabile și a planificării financiare adaptabile.

Expertiza și Standarde Globale: ca parte a unei companii americane, beneficiem de expertiză globală și de standarde de calitate superioare. Pentru clienți acest aspect înseamnă încredere și fiabilitate, știind că produsele noastre respectă cele mai înalte standarde globale.

Sustenabilitate și Responsabilitate: angajamentul nostru față de sustenabilitate devine tot mai relevant pentru clienți, deoarece tot mai mulți parteneri de afaceri caută furnizori cu un profil etic și ecologic solid. Ne concentrăm pe reducerea amprentei de carbon, pe utilizarea eficientă a resurselor și pe implementarea unor procese de producție responsabile.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

DP: Selecția și fidelizarea oamenilor pornește de la potrivirea dintre competențe și valorile noastre fundamentale: dezvoltarea oamenilor, cultivarea apartenenței, inovația responsabilă, asigurarea excelenței și generarea succesului clienților. Aceste repere ne ghidează în fiecare proces de recrutare și ne ajută să construim echipe care nu doar performează, ci și împărtășesc aceeași viziune.

Cultura organizațională este însă elementul central care consolidează această potrivire. Pentru noi, cultură înseamnă respect real între colegi, un mediu unde fiecare voce este ascultată și are șansa să influențeze deciziile, unde contribuțiile sunt recunoscute și apreciate, iar diversitatea ideilor este valorizată. Această cultură creează sentimentul de apartenență și încredere, factori critici pentru loialitatea pe termen lung.

Pentru a întări acest cadru, investim constant în dezvoltarea profesională și personală a echipelor noastre, susținem mentoratul, oferim flexibilitate și recompensăm performanța într-un mod echilibrat. Credem cu tărie că oamenii rămân acolo unde se simt respectați, ascultați și valorizați — iar acesta este angajamentul nostru ferm față de fiecare angajat.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

DP: În ultimul an (FY25), prin acțiunile de CSR – Social Impact Plan, ne-am continuat angajamentul de a construi o cultură a responsabilității și grijii față de comunitate și mediu, în linie cu viziunea noastră: contribuim la crearea produselor care construiesc o lume mai bună.

Calendarul nostru CSR a inclus o gamă variată de inițiative, de la proiecte educaționale, precum renovarea unui laborator de electronică la universitate și demararea lucrărilor pentru un al doilea, până la activități de voluntariat alături de beneficiari ai asociațiilor pentru persoane cu sindrom Down și autism, campanii de mediu, sprijin pentru adăposturile de câini și pisici sau chiar acțiuni comunitare simple, dar pline de sens, precum pusul de murături pentru centre sociale.

Am înregistrat peste 4,200 de ore de voluntariat, desfășurate prin 41 proiecte în parteneriat cu 37 ONG-uri, ceea ce demonstrează forța implicării angajaților noștri și valoarea colaborării cu partenerii locali. Privind spre FY26, vom consolida și mai mult acest calendar CSR, prin programe cu impact predictibil, parteneriate pe termen lung și o raportare mai structurată, pentru a continua să aducem valoare comunităților și mediului în care activăm.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

DP: Mediul economic românesc este unul dinamic, un amestec de provocări structurale semnificative, care necesită o gestiune atentă și proactivă, dar și de puncte forte, precum forța de muncă calificată, aderarea la lanțurile de aprovizionare europene și accesul la finanțare europeană. Dintre provocări amintesc instabilitatea fiscală și legislativă, presiunea inflaționistă și deficitul bugetar, care nu sunt de neglijat, reprezentând un risc macroeconomic.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

DP: Viitorul economic al României se va caracteriza în continuare prin dualitate, marcată de coexistența unui potențial semnificativ și a incertitudinilor persistente. Instabilitatea fiscală și legislativă continuă să fie un motiv de îngrijorare pentru mediul de afaceri, necesitând o adaptare rapidă. Forța de muncă calificată, mai ales în sectoarele tehnice, și costurile competitive rămân un atu major, însă va fi nevoie de investiții strategice în infrastructură și digitalizare, ca factori esențiali pentru modernizarea economiei.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

DP: Compania noastră se definește prin viziunea clară de a contribui la crearea produselor care construiesc o lume mai bună, o viziune pe care o transformăm în realitate prin valorile ce ne ghidează zi de zi: Dezvoltarea oamenilor noștri, investind constant în talent și potențial; Dezvoltarea apartenenței, prin cultivarea unui mediu incluziv și respectuos; Inovarea responsabilă, prin soluții care pun în echilibru progresul și sustenabilitatea; Asigurarea excelenței, prin standarde ridicate și livrare impecabilă; și Generarea succesului clienților, pentru că reușita lor este cheia reușitei noastre. Împreună, aceste valori ne definesc identitatea și ne dau puterea de a lăsa o amprentă pozitivă în comunitate și în lume.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

DP: Situația tensionată de la granițele României nu a avut un impact direct asupra activității noastre operaționale. Am reușit să ne menținem procesele și fluxurile de producție stabile, fără întreruperi majore. Totuși, am resimțit contextul indirect, în special printr-o atenție crescută asupra siguranței angajaților și a continuității operațiunilor.

De exemplu, am consolidat planurile de business continuity și am monitorizat mai atent lanțurile de aprovizionare pentru a evita riscurile logistice. În același timp, echipa noastră a fost implicată în acțiuni de sprijin pentru comunitățile afectate de situația regională, inclusiv prin programe de voluntariat și colaborări cu ONG-uri.

Aceste măsuri au demonstrat reziliența companiei și angajamentul nostru de a rămâne un partener de încredere pentru angajați, clienți și comunitate, chiar și într-un context extern dificil.