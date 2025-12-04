MOL România și Fundația Pentru Comunitate au deschis înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție a programului „Permis pentru viitor”. Inițiativa acoperă integral costurile școlii de șoferi pentru tineri proveniți din medii defavorizate, care ar putea să își îmbunătățească semnificativ situația profesională și personală prin obținerea unui permis de conducere.

Solicitările de finanțare pot fi depuse până la data de 27 ianuarie 2026. Selecția beneficiarilor are loc în urma unui concurs de proiecte, iar înscrierea se face online sau prin poștă. Formularul de participare și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Fundației Pentru Comunitate.

Programul este destinat tinerilor din întreaga țară, cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, care provin din medii defavorizate și nu au posibilitățile financiare necesare pentru a urma cursurile unei școli de șoferi.

Finanțarea se acordă pentru obținerea permiselor de conducere din categoriile B, C sau D. Sunt incluse și permisele pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie. Sprijinul este gândit ca un instrument concret pentru creșterea șanselor de angajare sau pentru extinderea atribuțiilor la locul de muncă actual.

În cei zece ani de la lansare, programul „Permis pentru viitor” a sprijinit 412 tineri să urmeze cursurile școlii de șoferi. Dintre aceștia, 201 au finalizat cu succes pregătirea și au obținut permisul de conducere.

Cele mai multe permise obținute au fost de categoria B, dar există și beneficiari care au dobândit permis categoria C sau diverse atestate profesionale. Printre cazuri se regăsesc și situații speciale, precum un permis pentru automobil adaptat destinat unei tinere cu handicap sau permise pentru tractoare agricole.

Alți 81 de tineri se află încă în procesul de finalizare a cursurilor sau sunt programați pentru examinare.

Reprezentanții MOL România au subliniat că programul face parte dintr-o strategie de implicare pe termen lung în dezvoltarea comunităților locale. Obținerea permisului de conducere este văzută ca un pas practic, dar esențial, care poate oferi acces la un loc de muncă mai bun și la independență personală.

„MOL România este prezentă pe piața locală de 30 de ani și în tot acest timp a investit în dezvoltarea economiei locale și în potențialul oamenilor. Programul „Permis pentru viitor” este una dintre inițiativele noastre de termen lung prin care susținem tinerii și le oferim șansa de a obține permisul de conducere. Chiar dacă poate să pară un pas mic la prima vedere, permisul de conducere poate schimba fundamental direcția unei vieți. O șansă în plus pentru un loc de muncă mai bun și dobândirea independenței pot deschide noi orizonturi oferind, în primul rând, încredere. Le mulțumim partenerilor noștri care coordonează acest program și așteptăm, cu multă deschidere, aplicațiile tinerilor,” a declarat Gábor Mozga, CEO al MOL România.

Fundația Pentru Comunitate a transmis că este oferit suport constant celor interesați să aplice. Formularul de înscriere este simplu, iar finanțarea obținută acoperă toate costurile școlii de șoferi, fără cheltuieli suplimentare pentru beneficiari.