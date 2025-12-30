În prezent, legea stabilește pentru clădirile nerezidențiale un impozit obligatoriu între 0,2% și 1,3% din valoarea de evaluare a clădirii, iar pentru clădirile rezidențiale deținute de firme, între 0,08% și 0,2% din valoarea de evaluare.

Consiliile locale pot adăuga cote suplimentare de până la 100% peste aceste procente, în funcție de prioritățile bugetare și de politicile locale de stimulare sau descurajare a anumitor activități economice.

În București, firmele vor plăti pentru clădirile rezidențiale un impozit de 0,2%, iar pentru clădirile nerezidențiale cota aplicată este de 1,5%.

La Cluj‑Napoca, proprietățile rezidențiale deținute de persoane juridice vor fi impozitate cu 0,1%, iar cele nerezidențiale cu 1% din valoarea de evaluare.

În Timișoara, firmele vor achita 0,1% pentru clădirile rezidențiale și 1,3% pentru cele nerezidențiale, plus o majorare de 16% stabilită de autoritățile locale peste cota de bază.

Autoritățile locale din Iași au decis un nivel de 0,1% pentru rezidențial și 1,1% pentru nerezidențial, iar în Constanța impozitul pentru clădiri rezidențiale rămâne 0,2%, iar pentru nerezidențiale 1,3%, la care s‑a adăugat o cotă suplimentară de 30,8%.

În alte municipii importante, impozitele locale au fost stabilite astfel: Brașov aplică 0,2% + 0,1% pentru clădirile rezidențiale (majorare de 50%) și 1,3% + 0,5% pentru cele nerezidențiale (majorare de 38,5%); Sibiu are cote de 0,2% + 25% și 1,3% + 16%; Oradea a decis pentru rezidențial 0,3% (prin aplicarea unei cote adiționale de 50%) și 1,15% pentru nerezidențial.

În Craiova impozitul este 0,2% pentru rezidențial și 1,3% + 10% pentru nerezidențial.

Deși Guvernul a propus anterior majorări ale limitelor obligatorii de impunere, până la 0,2%‑1,5% pentru toate clădirile, această schimbare a fost amânată și va intra în vigoare abia din 1 ianuarie 2027, prin prevederile Ordonanței de Urgență 78/2025. Aplicarea de la 1 ianuarie 2026 ar fi afectat masiv întreprinzătorii care au apartamente pe firmă sau hotelierii.

Modificările pentru anul 2026 sunt aplicabile atât clădirilor noi, cât și celor existente, iar valoarea de impozitare se calculează în baza evaluării făcute de autoritățile locale. Firmele trebuie să țină cont și de eventualele cote suplimentare stabilite prin hotărârile consiliilor locale, care pot varia semnificativ de la un oraș la altul, influențând astfel costul total al taxei pe clădiri.

De asemenea, companiile care dețin mai multe proprietăți în diferite municipii vor fi nevoite să urmărească separat cotele aplicabile fiecărui oraș.

În cazul în care firmele nu respectă termenele de plată, autoritățile pot aplica penalități și majorări, ceea ce subliniază importanța planificării fiscale riguroase și a monitorizării atente a obligațiilor locale în fiecare unitate administrativ-teritorială.