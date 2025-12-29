Avocatul Gelu Pușcaș, expert în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, a explicat, pe Facebook, că Legea nr. 196/2018 nu este „de formă”, ci conține termene clare, proceduri precise și consecințe juridice directe dacă acestea nu sunt respectate. El a precizat că în lege nu există opțiunea „las’ că merge și așa” și a atras atenția că termenele sunt obligatorii, nu orientative, iar „nu știam” sau „așa se face la noi” nu reprezintă scuze legale.

Avocatul a extras principalele termene legale care sunt adesea ignorate de proprietari, președinți, administratori și comitete executive, subliniind că toate sunt în vigoare și produc efecte juridice.

Printre acestea se numără:

convocarea pentru constituirea asociației,

afișarea și aprobarea regulamentului condominiului,

contestațiile și răspunsurile privind listele de plată,

accesul la documente contabile,

emiterea adeverințelor de plată,

notificările privind modificările de persoane în apartament,

plata întreținerii,

convocarea și reconvocarea adunărilor generale,

afișarea proceselor-verbale, precum și termenele de răspuns și predare a documentelor pentru președinte, comitet executiv și administrator.

De asemenea, avocatul Gelu Pușcaș a menționat penalitățile aplicabile în caz de restanțe și termenele pentru acțiuni în instanță sau radierea ipotecilor legale, insistând asupra respectării stricte a prevederilor legale de către toți cei implicați în administrarea asociațiilor de proprietari.

„❗ 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐀 𝐍𝐔 𝐄𝐒𝐓𝐄 „𝐃𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐌Ă”. 𝐀𝐑𝐄 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐄𝐍𝐄. 𝐌𝐔𝐋𝐓𝐄. Ș𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐀𝐙Ă

În Legea nr. 196/2018 NU există „las’ că merge și așa”.

Există termene clare, proceduri precise și consecințe juridice directe dacă nu sunt respectate. 📌 Am extras termene legale pe care proprietarii, președinții, administratorii și comitetele executive le ignoră cel mai des.

📌 Toate sunt în vigoare.

📌 Toate produc efecte. 👉 𝐂â𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭ă î𝐧 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐚 𝐭𝐚? 🕒 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐄𝐍𝐄-𝐂𝐇𝐄𝐈𝐄 𝐝𝐢𝐧 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝟏𝟗𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟖 (𝐩𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐫𝐭, 𝐜𝐥𝐚𝐫 ș𝐢 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭) 🔹 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐞𝐚 ș𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢

Convocarea pentru constituirea asociației: minim 10 zile înainte

Regulamentul condominiului: afișare în 7 zile de la adoptare

Aprobarea regulamentului condominiului: în max. 12 luni

🔹 𝐃𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫

Contestația listei de plată: 10 zile

Răspunsul președintelui la contestație: 10 zile

Acces la documente contabile: răspuns în 10 zile

Adeverință de plată/ datorii: 3 zile lucrătoare

🔹 𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫

Anunțarea modificărilor de persoane în apartament: 10 zile

Permiterea accesului în apartament pentru lucrări:

– normal: preaviz 5 zile

– urgență: 24 de ore

Plata întreținerii: maxim 30 de zile de la afișare

🔹 𝐀𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă

Convocare: 10 zile înainte

Reconvoare: maxim 15 zile

Acces la documente financiare: cu 3 zile înainte

Proces-verbal afișat: 7 zile

🔹 𝐏𝐫𝐞ș𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 ș𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞𝐭 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯

Răspuns la sesizări: 10 zile

Afișare hotărâri: 7 zile

Predare documente la schimbarea funcției: 5 zile

Delegarea atribuțiilor președintelui: max. 90 zile/an

🔹 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫

Afișarea listei de întreținere: max. 5 zile de la ultima factură

Virarea sumelor în contul asociației: 24 de ore

Predarea gestiunii la schimbare: 5 zile

🔹 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢 ș𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐞

Penalități: max. 0,2%/zi, după 30 zile

Acțiune în instanță: după 60 zile de restanță

Radierea ipotecii legale: 10 zile de la plată ⚠️ 𝐃𝐞 𝐫𝐞ț𝐢𝐧𝐮𝐭

❌ „Nu știam” nu este o apărare

❌ „Așa se face la noi” nu bate legea

✔️ Termenele sunt obligatorii, nu orientative”, este mesajul lui.

La multe blocuri, vecinii se ceartă la ședințele asociației din cauza reparațiilor din părțile comune. Reparația acoperișului provoacă deseori conflicte: unii vecini de la etajele de jos spun că doar cei de la ultimul etaj trebuie să plătească, pentru că ei sunt direct afectați.

Alții cred că toți locatarii trebuie să contribuie.

În astfel de cazuri, administratorul și președintele de bloc trebuie să clarifice situația. Legea din România spune că toate părțile comune trebuie întreținute de toți proprietarii, nu doar de cei afectați direct.

Deci și vecinii de la etajele de jos trebuie să plătească pentru repararea acoperișului sau a terasei, chiar dacă la ei nu plouă în casă.

Legea 196/2018 precizează că asociația de proprietari se ocupă cu administrarea, întreținerea și repararea proprietății comune și că toate cheltuielile pentru aceste lucrări sunt comune, adică trebuie plătite de toți locatarii prin fondul de reparații. Banii nu vin doar de la cei de la ultimul etaj, ci din contribuțiile tuturor locatarilor. Vezi aici toate detaliile în continuare.