La multe blocuri, vecinii se ceartă la ședințele asociației din cauza reparațiilor din părțile comune. Reparația acoperișului provoacă deseori conflicte: unii vecini de la etajele de jos spun că doar cei de la ultimul etaj trebuie să plătească, pentru că ei sunt direct afectați.

Alții cred că toți locatarii trebuie să contribuie.

În astfel de cazuri, administratorul și președintele de bloc trebuie să clarifice situația. Legea din România spune că toate părțile comune trebuie întreținute de toți proprietarii, nu doar de cei afectați direct.

Deci și vecinii de la etajele de jos trebuie să plătească pentru repararea acoperișului sau a terasei, chiar dacă la ei nu plouă în casă.

Legea 196/2018 precizează că asociația de proprietari se ocupă cu administrarea, întreținerea și repararea proprietății comune și că toate cheltuielile pentru aceste lucrări sunt comune, adică trebuie plătite de toți locatarii prin fondul de reparații. Banii nu vin doar de la cei de la ultimul etaj, ci din contribuțiile tuturor locatarilor.

Cota parte din proprietatea comună reprezintă partea fiecărui proprietar din cheltuielile pentru părțile comune ale blocului, cum ar fi reparațiile acoperișului, scările, holurile, instalațiile de apă și canalizare, pivnițele, boxele, uscătoria, liftul sau interfonul.

Toți locatarii trebuie să contribuie la aceste cheltuieli. Administratorul și președintele de bloc trebuie să se asigure că toată lumea plătește.

Dacă unii vecini refuză să dea bani, proprietarii de la ultimul etaj trebuie să insiste pe lângă administrator și președinte să aplice legea: să trimită notificări, somații și, dacă e nevoie, să îi acționeze în instanță pe cei care nu plătesc.

Dacă unii vecini refuză să contribuie la cheltuielile pentru repararea acoperișului sau a altor părți comune ale blocului, legea prevede următoarele: conducerea asociației de proprietari, adică administratorul și președintele de bloc, poate fi sancționată cu amenzi ce pot ajunge până la 9.000 de lei.

Atenție! Amenda se impune numai în cazul în care se dovedește că aceștia nu au întreprins toate măsurile necesare și legale pentru a-i determina pe toți locatarii să-și respecte obligațiile financiare.