La finalul anului trecut, miercuri, 31 decembrie 2025, prețurile practicate la stațiile Petrom din București arătau că benzina standard se vindea cu valori cuprinse între 7,20 lei și 7,26 lei pe litru, în timp ce motorina standard costa între 7,42 lei și 7,47 lei pe litru, conform datelor disponibile pe platforma peco-online.

La stația Petrom Vitan erau afișate în aceeași zi prețuri de 7,24 lei pentru un litru de benzină standard și 7,46 lei pentru un litru de motorină standard. După intrarea în vigoare a noilor accize, la 1 ianuarie, prețurile au crescut, benzina standard ajungând la 7,58 lei pe litru, iar motorina la 7,77 lei pe litru.

Ministerul Finanțelor a precizat că, începând cu 1 ianuarie 2026, nivelul accizelor aplicate carburanților a fost majorat. Pentru benzină, acciza a crescut de la 2,78 lei la 3,06 lei pentru fiecare 1.000 de litri, iar pentru motorină de la 2,54 lei la 2,80 lei pentru aceeași cantitate.

Ca efect direct al acestei majorări, benzina este mai scumpă cu aproximativ 34 de bani pe litru, iar motorina cu circa 30 de bani pe litru. Impactul se resimte și la alimentarea completă a unui autoturism, astfel că un plin de 50 de litri costă, în medie, cu 16,50 lei mai mult în cazul benzinei și cu aproximativ 15 lei mai mult în cazul motorinei.

Începând cu 1 ianuarie 2026, românii plătesc mai mult pentru băuturi alcoolice, țigări și carburanți, ca urmare a noilor majorări de accize prevăzute în Codul Fiscal. Această creștere marchează a doua ajustare fiscală aplicată în ultimele șase luni și vizează mai multe categorii de produse cu impact direct asupra consumatorilor.

Potrivit noilor prevederi, accizele pentru băuturile alcoolice cresc semnificativ. În cazul berii, acciza ajunge la 5,83 lei pe hectolitru grad Plato, de la nivelul anterior de 5,30 lei. Vinurile liniștite sunt taxate cu o acciză de 11 lei pe hectolitru, în creștere față de 10 lei, iar vinurile spumoase au o acciză majorată la 83,81 lei pe hectolitru, comparativ cu 76,19 lei până acum.

Și alcoolul etilic devine mai scump, acciza urmând să ajungă la 5.848,49 lei pe hectolitru de alcool pur. Pentru producția realizată în micile distilerii, acciza ajunge la 2.924,23 lei, față de nivelurile anterioare de 5.316,81 lei, respectiv 2.658,39 lei. În termeni practici, aceste majorări se traduc printr-o scumpire de aproximativ 2,6 lei pentru fiecare litru de băutură alcoolică.

Creșterea accizelor afectează și produsele din tutun. În cazul țigărilor, impactul estimat este o majorare de aproximativ 3,8 lei pentru fiecare pachet.

Noile modificări fiscale se reflectă și asupra prețurilor carburanților. Acciza pentru benzina cu plumb ajunge la 3.598,98 lei pentru 1.000 de litri, în timp ce benzina fără plumb este taxată cu 3.059,80 lei pentru aceeași cantitate. În cazul motorinei, acciza a crescut la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri. Ca efect al acestor majorări, costul unui plin de carburant a crescut cu aproximativ 12-14 lei, ceea ce reprezintă un impact de circa 3,3-3,8% asupra prețului final afișat la pompă.