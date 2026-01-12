Pentru a înțelege inegalitățile de venit în Europa este esențial să analizăm datele statistice disponibile până în 2025. Unul dintre cei mai utilizați indicatori este coeficientul Gini al venitului disponibil echivalat, care măsoară cât de inegal distribuit este venitul într-o societate pe o scară de la 0 (egalitate perfectă) la 100 (inegalitate maximă). La nivelul Zonei Euro, coeficientul Gini a fost de 29,90% în decembrie 2024, indicând un nivel moderat de inegalitate între statele membre.

În ansamblu, variațiile între țările din UE sunt semnificative. Statisticile istorice arată că unele state est-europene au avut valori ale Gini ridicate în trecut, dar cu tendințe de reducere, în timp ce unele state din Vest mențin niveluri stabile, dar persistent diferențiate din punct de vedere al distribuției veniturilor.

Un alt aspect important al inegalității de venit este rata persoanelor lucrătoare care se află în risc de sărăcie. În 2024, în Uniunea Europeană aproximativ 8,2% din persoanele cu vârsta de 18 ani sau peste, care erau angajate sau lucrători independenți, se aflau în risc de sărăcie — adică aveau un venit disponibil echivalat sub pragul de 60% din media națională.

Aceste cifre evidențiază că nu doar lipsa unui loc de muncă creează inegalitate, ci și faptul că unii angajați, chiar dacă muncesc, pot avea venituri insuficiente pentru a se situa peste pragurile de sărăcie.

Situația României în ceea ce privește inegalitatea de venit se înscrie într-un context european mai larg, dar cu trăsături proprii. Potrivit datelor Eurostat, coeficientul Gini pentru venitul disponibil echivalat în România a fost de 28,00% în decembrie 2024, una dintre cele mai scăzute valori înregistrate în ultimul deceniu în țară.

Această valoare plasează România pe poziția a 18-a în Uniunea Europeană în ceea ce privește inegalitatea veniturilor, sub media europeană (aproximativ 29,4% potrivit altor estimări pentru 2024).

Un alt indicator relevant este raportul de venituri S80/S20, care compară veniturile celor mai bogați 20% ai populației cu cei mai săraci 20%. În România, acest raport a fost de 4,62 în decembrie 2024, reflectând un grad moderat de diferențiere între cele două extreme ale distribuției veniturilor.

Aceste evoluții arată o îmbunătățire relativă față de valorile mai mari din trecut, dar inegalitatea continuă să existe și să influențeze nivelul de trai al multor persoane, mai ales în contextul în care veniturile medii rămân printre cele mai scăzute din UE.

Exemple pe țări din date Eurostat, publicate 2025:

România

Coeficient Gini: ~28,0

Raport S80/S20: ~4,6

Inegalitate sub media UE, dar pe fondul unor venituri medii scăzute

Domenii cu venituri ridicate: IT, servicii financiare, energie

Domenii cu venituri mici: agricultură, comerț, HoReCa

Germania

Coeficient Gini: ~31,0

Raport S80/S20: ~5,0

Inegalitate peste România, dar cu nivel general de venit mult mai mare

Domenii cu venituri ridicate: industrie auto, inginerie, IT

Domenii cu venituri mici: servicii personale, retail

Franța

Coeficient Gini: ~29,0

Raport S80/S20: ~4,3

Inegalitate moderată, atenuată de transferuri sociale consistente

Domenii cu venituri ridicate: administrație superioară, finanțe, tehnologie

Domenii cu venituri mici: turism, servicii sociale

Italia

Coeficient Gini: ~32,0

Raport S80/S20: ~5,6

Inegalitate ridicată, accentuată de diferențe regionale Nord–Sud

Domenii cu venituri ridicate: industrie, design, servicii profesionale

Domenii cu venituri mici: agricultură, servicii locale

Spania

Coeficient Gini: ~33,0

Raport S80/S20: ~6,0

Printre cele mai ridicate niveluri de inegalitate din Europa de Vest

Domenii cu venituri ridicate: energie, telecomunicații, IT

Domenii cu venituri mici: turism, construcții sezoniere

Bulgaria

Coeficient Gini: ~39,0

Raport S80/S20: ~7,0

Cea mai mare inegalitate de venit din UE

Domenii cu venituri ridicate: energie, IT de nișă

Domenii cu venituri mici: agricultură, industrie ușoară

Suedia

Coeficient Gini: ~30,0

Raport S80/S20: ~4,5

Inegalitate relativ controlată, dar în creștere față de acum un deceniu

Domenii cu venituri ridicate: tehnologie, industrie avansată

Domenii cu venituri mici: servicii de bază

Media Uniunii Europene

Coeficient Gini UE: ~29,4

Raport S80/S20 UE: ~5,0

Ce reiese clar din comparația pe țări:

România are inegalitate mai mică decât multe state mari, dar problema rămâne nivelul absolut scăzut al veniturilor.

Statele din Sud și Est au decalaje mai mari între bogați și săraci.

Domeniile IT, finanțe, energie concentrează veniturile mari în aproape toate țările.

Serviciile, agricultura și HoReCa rămân principalele surse de venituri mici.

Datele Eurostat privind riscul de sărăcie și excluziune socială completează tabloul inegalității de venit. În 2024, aproximativ 93,3 milioane de persoane din UE, echivalentul a 21,0% din populație, erau la risc de sărăcie sau excluziune socială.

Acest risc variază mult între state și între grupuri demografice. De exemplu:

Tinerii adulți cu vârsta între 18 și 24 de ani au fost mai expuși la riscul de sărăcie sau excluziune socială decât alte grupe de vârstă.

Persoanele cu nivel redus de educație aveau o probabilitate semnificativ mai mare de a fi expuse la sărăcie comparativ cu cei cu nivel superior de educație.

Această legătură între educație și inegalitate este un element cheie pentru multe politici sociale europene și naționale, evidențiind importanța investițiilor în educație și formare profesională pentru creșterea coeziunii sociale.

Inegalitatea de venit se manifestă și pe sectoare economice, unde diferențele salariale între ramuri pot accentua distribuția inegală a resurselor. De exemplu:

Sectorul tehnologiei și serviciilor financiare oferă, în general, salarii peste medie, ceea ce contribuie la o pondere mai mare a veniturilor în partea superioară a distribuției.

În contrast, industriile precum turismul, comerțul cu amănuntul sau unele sectoare ale economiei tradiționale tind să ofere salarii mai mici și condiții de muncă mai precare, ceea ce poate crește riscul de sărăcie în rândul lucrătorilor din aceste domenii.

Deși datele statistice actuale nu furnizează întotdeauna o defalcare complet comparabilă pe sectoare pentru toate țările UE, relația dintre nivelul de calificare, tipul de activitate și venit continuă să fie un element esențial pentru înțelegerea inegalității.

Observațiile la nivel european și național arată că sectoarele cu cerințe de calificări ridicate tind să aibă un impact pozitiv asupra reducerii inegalității, în timp ce sectoarele cu salarii scăzute pot accentua decalajele.

Inegalitatea de venit are efecte complexe asupra societăților europene și asupra economiilor naționale. Rate ridicate ale inegalității sunt asociate cu:

un risc mai mare de excludere socială pentru grupuri vulnerabile;

o capacitate redusă de economisire și investiții pentru gospodăriile cu venituri mici;

presiuni sporite asupra sistemelor de protecție socială;

tensiuni sociale și economice pe termen lung.

Pentru România, coeficientul Gini în scădere și raportul S80/S20 mai mic indică o ușoară îmbunătățire în distribuția veniturilor, dar diferențele rămân subiect de atenție în discuțiile despre politici fiscale, salarii și protecție socială.