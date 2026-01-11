Creșterea impozitelor pe proprietăți și mașini va afecta direct consumul românilor
Majorarea recentă a impozitelor pe locuințe și autovehicule ar putea avea un impact imediat asupra bugetelor familiale și a consumului intern, într-o perioadă în care economia se află deja sub presiunea inflației. Aceasta este opinia lui Cristian Păun, profesor universitar la ASE București, specializat în relații economice internaționale.
Potrivit expertului, familiile cu venituri medii vor resimți direct povara fiscală, deoarece sumele necesare pentru plata taxelor anual pot reduce semnificativ resursele alocate pentru consum.
„ Din start, acest lucru se va vedea din punct de vedere bugetar, inclusiv din punct de vedere fiscal. Dacă tu, ca familie cu venituri medii, ajungi să dai un venit mediu pe toate aceste impozite pe maşină, pe casă, pe tot ce ai tu la nivelul unui an, asta nu se mai duce în consum. (…)
Eu cred că foarte mulţi sunt români vor face foarte multe economii în ianuarie, pentru că românii sunt obişnuiţi să-şi plătească aceste impozite încă la început de an. Pe de o parte pentru că beneficiază de reducere aceea de 10%, iar pentru sumele pe care le vedem astăzi pe masă, 10% începe să însemne o sumă importantă”, a spus Cristian Păun în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Efectele se vor vedea rapid, mai ales în primele luni ale anului, perioadă deja caracterizată de un consum mai redus.
„Ianuarie şi februarie o să fie şi mai îngheţate din punct de vedere al consumului faţă de cum erau în anii anteriori, pentru că noi avem o sezonalitate din asta pe început de an, când oamenii îşi mai trag suflul din punct de vedere financiar după sărbători şi încearcă să-şi mai repare din datorii sau din finanţele devastate de sărbătorile de sfârşit de an”, a mai punctat Cristian Paun.
Românii vor fi nevoiți să prioritizeze plata impozitelor și a ratelor la bancă
Creșterea taxelor survine într-un context financiar delicat, marcat de deficit bugetar ridicat, datorie publică în creștere și administrații locale care întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente.
Cristian Păun avertizează că, în aceste condiții, românii vor fi nevoiți să prioritizeze plata impozitelor și a ratelor la bancă înainte de orice alte cheltuieli.
„Acum, cu siguranţă, adăugând aceste impozite consistente după aceste sărbători, cred că mulţi români nu vor face foarte mult exces de zel în ceea ce înseamnă partea de consum, mai ales că ei mai sunt loviţi şi de inflaţie. Adică dacă astăzi te duci într-un magazin cu 150 lei, nu cumperi nimic, pleci aproape cu coşul gol.
Deci vă daţi seama cât de dificil va fi pentru foarte mulţi români în perioada următoare să îşi încadreze bugetul. Nici nu vreau să mă gândesc la cei care au rate la bancă şi care rate sunt cam ca impozitele. Tu practic trebuie să începi cu impozitele, cu ratele şi apoi cu cheltuielile cu utilităţile şi după aceea mai rămâne”, a completat Cristian Păun.
