Majorarea recentă a impozitelor pe locuințe și autovehicule ar putea avea un impact imediat asupra bugetelor familiale și a consumului intern, într-o perioadă în care economia se află deja sub presiunea inflației. Aceasta este opinia lui Cristian Păun, profesor universitar la ASE București, specializat în relații economice internaționale.

Potrivit expertului, familiile cu venituri medii vor resimți direct povara fiscală, deoarece sumele necesare pentru plata taxelor anual pot reduce semnificativ resursele alocate pentru consum.

„ Din start, acest lucru se va vedea din punct de vedere bugetar, inclusiv din punct de vedere fiscal. Dacă tu, ca familie cu venituri medii, ajungi să dai un venit mediu pe toate aceste impozite pe maşină, pe casă, pe tot ce ai tu la nivelul unui an, asta nu se mai duce în consum. (…) Eu cred că foarte mulţi sunt români vor face foarte multe economii în ianuarie, pentru că românii sunt obişnuiţi să-şi plătească aceste impozite încă la început de an. Pe de o parte pentru că beneficiază de reducere aceea de 10%, iar pentru sumele pe care le vedem astăzi pe masă, 10% începe să însemne o sumă importantă”, a spus Cristian Păun în cadrul emisiunii de business ZF Live.

Efectele se vor vedea rapid, mai ales în primele luni ale anului, perioadă deja caracterizată de un consum mai redus.

„Ianuarie şi februarie o să fie şi mai îngheţate din punct de vedere al consumului faţă de cum erau în anii anteriori, pentru că noi avem o sezonalitate din asta pe început de an, când oamenii îşi mai trag suflul din punct de vedere financiar după sărbători şi încearcă să-şi mai repare din datorii sau din finanţele devastate de sărbătorile de sfârşit de an”, a mai punctat Cristian Paun.

Creșterea taxelor survine într-un context financiar delicat, marcat de deficit bugetar ridicat, datorie publică în creștere și administrații locale care întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente.

Cristian Păun avertizează că, în aceste condiții, românii vor fi nevoiți să prioritizeze plata impozitelor și a ratelor la bancă înainte de orice alte cheltuieli.